Gyuricza Csaba, a MATE rektora a műsorban elmondta, a csádi szerepvállalás több részből áll: katonai, humanitárius, gazdasági – ezen belül mezőgazdasági – és oktatási pillére is van, az egyetem az utóbbi kettőben vesz részt.

eddig elméleti, valamint gyakorlati képzést tartottak és mintafarmokat is kialakítottak, így fejlesztve az élelmiszertermelést az afrikai országban.

már több oktatási programon is túl vannak, eddig 60 oklevelet adtak át a helyieknek.

Gyuricza Csaba szerint a mintafarmokon elsősorban állattartási ismeretekkel foglalkoznak, főként a tevetartási és tejfeldolgozási technológiát adnak át. Ez meglepő lehet – fűzte hozzá –, de az egyetem rendelkezik a tevetejpor előállításához szükséges technológiával, aminek komoly piaca lehet helyben.

Szólt arról is, hogy Magyarországon is kialakítanak ilyen mintagazdaságot, ahová – a kormány ösztöndíjprogramja (Stipendium Hungaricum) keretében – várják a csádi fiatalokat; az első jelentkezések erre az egyetemi képzésre már meg is történtek.