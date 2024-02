A tüntetésen felszólat Osváth Zsolt is, aki a gyermekvédelmi rendszer teljes reformjára szólította fel a kormányt, szerinte nincs pénz a rendszerben, nincsenek szakemberek, a gyerekek szinte éheznek, kevés a pénz ruhára és a zsebpénz is elenyésző. A baloldali megmondóember azzal vádolta a kormányt, hogy összemossa a homoszexualitást a pedofíliával. Beszéde végén arra kérte a jelenlévőket, hogy vegyék elő a telefonjaikat és kövesse be a legújabb Instagram-oldalát. A célja ezzel az, hogy a kormány helyett tudjanak cselekedni a gyermekvédelem érdekében, igaz nem ígért megoldást, mert nekik erre nincs anyagi forrásuk.

Szabó Máté (Fókuszcsoport-csatorna egyik arca) szerint a kegyelmi ügy óta szörnyek járnak odakint. Szerinte az elmúlt 30 évben senkinek se kellett megoldania a gyermekvédelem rendszerét. A felelősök félnek, ezért Szabó szerint fent kell tartani a témát, míg nem lesz megoldás. Szabó szerint amíg az állam nem képes ellátnia feladatait, addig három kérdést kell elküldenie mindenkinek a választott képviselőjéhez: Mit tesz a kormány azért, hogy a kormány emberhez méltó körülmények között nőhessen fel? Mit tesz a kormány a minőség oktatásért? Mit tesz azért, hogy minden gyerek bizalommal fordulhasson valakihez, ha bántják? Kérése azért is pikáns, mert a jelenlévő, nagyon nagy részben budapesti tüntetők választott képviselője jó eséllyel baloldali párt színeiben politizál.

Azariah videoüzenetben elmondta, hogy semmi értelme nem volt a nemzeti konzultációknak és a kormányzati kommunikációnak, ugyanis szerinte továbbra is pedofilok vannak a rendszerben, igaz konkrét, jelenlegi esetet nem említett. A zenész felmondta a kötelező baloldali mantrát, hogy az oktatás rossz. Varga Judit és Novák Katalin lemondásával kapcsolatban elmondta, hogy azt becsületes dolognak állítja be a média, pedig szerinte nem az. Amint Azariah felvételről adott üzenete véget ért, a tömeg széléről elkezdtek hazaszivárogni az emberek, főleg a fiatalok. Innetől már többen indulnak haza vagy szórakozni, mint ahányan még érkeznek.

Az utolsó felszólaló, a szervező, Pottyondy Edina az elmúlt napok legrosszabb klubrádiós hagyományát folytatja, egyenesen szörnynek nevezte a lemondott államfőt, Novák Katalint. És a magyar államot is. Szerinte a társadalom sem jobb, mert csendben tűr. Nehezményezi, hogy nem tudni pontosan kik kaptak kegyelmet Nováktól. „Lecseréltek két lélegző golyóstollat” – utalt Pottyondy Novák Katalin és Varga Judit lemondására. Valódi gyermekvédelmet, jobb oktatást, tisztességes bért követel az oktatás-nevelésben dolgozóknak. A mostani tüntetés valaminek a kezdete, reményt ad, szerinte a mostani ügyben a magyar társadalmat maga mellé állíthatják a változást akarók.