A 2022-es magyarországi választásokba is beavatkozó Action for Democracy (A4D) újabb igaztalan állításáról hullt le a lepel az X-mikroblogplatformon (a volt Twitteren) nemrég nyilvánosságra került videófelvételek nyomán – írja a Mandiner. Nemcsak az derült ki, hogy nem „mikroadományok” állnak alapvetően a szervezet mögött, hanem Soros György tőzsdespekuláns pénze, de egyúttal az is: az A4D nemzetközi tanácsadó testületének tagjai – köztük világhírű professzor, tábornok – a napi operatív tevékenységben is részt vesznek.