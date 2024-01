"Kicsit fellélegezhettünk, mert az igazságügyi csomagot elfogadtattuk az Európai Bizottsággal, és kaptunk egy nagyon jó brüsszeli osztályzatot. Úgy vélem, hogy most Magyarország rendelkezik a legmodernebb, európai sztenderdeknek megfelelő igazságügyi rendszerrel, így hozzá is tudtunk jutni a 10,2 milliárd uniós forráshoz. Mindeközben az Európai Parlament baloldali többsége, amely arra építi a politikai karrierjét, hogy Magyarországot támadja, most egy újabb frontális támadásra készül, a 7-es cikkely azon részét szeretnék megnyitni, amely a szavazati jog megvonásával jár" - hívta fel a figyelmet. Hozzátette: erre az Európai Parlamentnek nincs joga, mert ilyen típusú eljárást csak a Tanács indíthatna, vagy az Európai Bizottság.

Itt bizonyosodik be leginkább, hogy egy politikai zsarolóeszközt használnak, hiszen most már az uniós bizottságnak se hisz az Európai Parlament. Innentől egyértelmű, hogy nyílt politikai támadásról van szó, a 7-es cikkelyes eljárás leple alatt

- fogalmazott a képviselő.

Ukrajna 50 milliárdos uniós támogatásával összefüggésben a politikus azt mondta: amellett, hogy ezt a tervet Magyarország racionális érvekkel kritizálta a tavaly decemberi uniós csúcson, folyamatosan konstruktív javaslatokat fogalmazott meg, köztük például azt, hogy a támogatást az uniós költségvetésen kívül kellene megoldani, és nem felborítani annak egyensúlyát. Mint mondta, több kérdés felmerül a támogatás összegét és időtartamát tekintve, továbbá "a demokrácia szabálya is megkövetelné, hogy a döntéssel várják meg az uniós választásokat".