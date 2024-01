Mondjuk, hogyha a Drégelypalánkig közlekedő autóbusz átmenne a túloldalra is, vagy a túloldalon Ipolyhídvégig közlekedő autóbusz átjönne ide és itt fordulna meg. Aztán van három olyan vasúti átkötés itt, mondjuk Közép-Szlovákia és Közép-Magyarország között – ha most így, vertikálisan értjük a dolgot –, ahol van vasútvonal, de nincs vasúti közlekedés, tehát ott is a vonatközlekedés újraindításával teljesen új életminőséget lehetne teremteni