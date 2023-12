Vig Mór ellen vádat emeltek, ügye több fórumot is megjárt, a végső, jogerős döntést 2022. január 25-én a Kúria hozta meg, amely vesztegetés bírósági vagy hatósági eljárásban bűntette miatt mondta ki bűnösnek, és egy év börtönbüntetésre ítélte a jogászt. A szabadságvesztés végrehajtását kettő év próbaidőre felfüggesztették. Viggel szemben 300 ezer forintig terjedően vagyonelkobzást is elrendeltek, illetve öt évre eltiltották az ügyvédi foglalkozástól is.