Hornung Ágnes tájékoztatása szerint ezzel az otthonteremtéssel, az anyagi biztonsággal és a döntési szabadsággal együtt immár négy fő pillére lesz a magyar családtámogatási rendszernek.

Az államtitkár hozzátette, hogy már dolgoznak egy olyan csomagon, amely ezt a negyedik pillért fogja támogatni és reményét fejezte ki, hogy ez az újabb intézkedés segítséget nyújt ahhoz, hogy Magyarországon tovább nőjön a boldog családok száma.

A Kopp Mária Intézet a Népesedésért és a Családokért (KINCS) és a Családbarát Magyarország Központ közös kiállítóstandján tartott tájékoztatón Hornung Ágnes úgy fogalmazott, az új intézkedést is azért vezetik be, mert a magyar családpolitika is folyamatosan keresi azokat a megújulási pontokat, amelyekkel a rendszert finomhangolni lehet.

Hornung Ágnes, a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára résztvevőkkel beszélget a budapesti Baba-Mama Expón 2023. november 25-én

Fotó: Lakatos Péter / Forrás: MTI

Felidézte:

a kormány 2010-ben döntött arról, hogy a családokat helyezi a középpontba, akkor indult el egy családbarát fordulat, amely a mai napig is tart és ez alatt a 13 év alatt több mint 30 családpolitikai intézkedés született.

Hornung Ágnes az eddig bevezetett intézkedéseket ismertetve elmondta, hogy a csok 2015-ben indult január 1-től megújul: a családok a leendő és a már meglévő gyermekeik számától függően egy maximum három százalékos kamattal rendelkező, államilag támogatott hitelt vehetnek igénybe, amely a gyermekek számától függően 15, 30, vagy akár 50 millió forint is lehet.

Ezeket a támogatási formákat ugyanúgy a hitelintézeteknél vehetik igénybe a családok, ahogy a korábbi kedvezményt is

– tette hozzá.