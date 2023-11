Cikkünk frissül!

A szombatra tervezett palesztinpárti tüntetések elhalasztását kéri a londoni rendőrség a szervezőktől

A szombatra tervezett palesztinpárti tüntetések elhalasztását kéri a Scotland Yard a szervezőktől, aznap ugyanis az évszázados hagyománynak megfelelően a háborúk áldozatairól emlékeznek meg Nagy-Britanniában. A szervezők egyelőre nem mutatnak hajlandóságot a november 11-ére - vagyis az első világháborút lezáró tűzszünet emléknapjára - meghirdetett demonstrációk elnapolására.

A Gázai övezetben zajló izraeli hadműveletek ellen eddig négy egymást követő szombaton vonultak tüntetők tízezrei London és több más brit nagyváros utcáira.

Palesztinokat támogató tüntetők a londoni Trafalgar téren 2023. november 4-én

Fotó: Andy Rain / Forrás: MTI/EPA

A nagy-britanniai tüntetéssorozat főszervezője a Palestine Solidarity Campaign nevű szolidaritási kampánycsoport, amelyhez több más szervezet, köztük a Stop the War nevű, széles bázisú háborúellenes civil mozgalom is csatlakozott.

Éles vita bontakozott ki ugyanakkor a november 11-ére tervezett újabb palesztinpárti tüntetés körül, az a nap ugyanis az első világháború harci cselekményeit lezáró tűzszünet évfordulója, amely Nagy-Britanniában hagyományosan a háborús áldozatok emléknapja.

A Scotland Yard hétfő este közölte: kérte a szervezőket, hogy

sürgősen vegyék fontolóra a szombati évfordulós emléknapra tervezett palesztinpárti tüntetések elhalasztását, a rendőrségi vezetők ugyanis attól tartanak, hogy a demonstrációról leszakadhatnak egyes csoportok, amelyek a közrend megzavarására és bűncselekmények elkövetésére készülhetnek.

A tájékoztatás szerint a londoni rendőrség illetékesei hétfőn tárgyaltak a szervezőkkel, akik azonban elutasították a kérést.

Ade Adelekan, a Scotland Yard főparancsnok-helyettese ugyanakkor hétfő esti nyilatkozatában megerősítette a halasztási kérést, mondván: nem lenne helyénvaló a tüntetések megtartása az évfordulós hétvégén.

Adelekan szerint a Hamász október 7-ei terrortámadása óta 160-nál több embert vettek őrizetbe Londonban számos törvénysértés, köztük rasszista indíttatású bűncselekmények, erőszakcselemények, rendőrök elleni támadások gyanújával, és nő a tüntetésekhez kötődő, gyakran a demonstrációkról leszakadó csoportok által elkövetett ilyen jellegű törvénysértések száma.

A szervezők azonban válasznyilatkozatukban hangsúlyozták, hogy a következő szombatra tervezett tüntetések csaknem két órával a háborús áldozatok emléke előtti, hagyományosan délelőtt 11 órakor tartott jelképes néma főhajtás időpontja után kezdődnek, és a menet útvonala ezúttal messze elkerüli a londoni kormányzati negyed közepén álló emlékmű, a Cenotaph környékét, amely minden évben a központi megemlékezés helyszíne.

Az évfordulós megemlékezések fő eseményét, a Cenotaph megkoszorúzását és a veteránok több tízezres emlékmenetét nem szombaton, hanem vasárnap tartják. A rendezvényen részt vesz és koszorúz III. Károly király, Rishi Sunak miniszterelnök, valamint a brit politikai élet sok más vezetője.

