Nukleáris válaszcsapás végrehajtását gyakorolta el az orosz hadsereg

Gyakorlatot tartottak Oroszország „hadászati elrettentő erői” Vlagyimir Putyin elnök irányításával – közölte szerdán a Kreml.

Az orosz védelmi minisztérium sajtószolgálatának videófelvételéről készített képen Szergej Sojgu orosz védelmi miniszter hadijelentést hallgat a keleti (Vosztok-) harccsoport előretolt helyőrségén, egy meg nem nevezett ukrajnai helyszínen 2023. október 25-én

Fotó: - / Forrás: MTI/EPA/Orosz védelmi minisztérium sajtószolgálata

Szergej Sojgu védelmi miniszter Putyinnak, aki a Kreml szituációs terméből figyelte az eseményeket, arról tett jelentést, hogy a „hadászati támadó erők” által egy ellenséges nukleáris támadásra válaszul végrehajtott

nagyerejű nukleáris csapás megindításával összefüggő feladatokat gyakorolták el.

Valerij Geraszimov vezérkari főnök közölte, hogy a gyakorlaton részt vett az „orosz hadászati rakétaerők” Jarsz típusú mobil szárazföldi hadászati rakétarendszere, az orosz Északi Flotta Tula hadászati rakétahordozó tengeralattjárója, valamint két Tu-95MSZ típusú nagyhatótávolságú hadászati rakétahordozó repülőgép.

A Kreml szerint a gyakorlat során a pleszecki űrközpontból a kamcsatkai Kura tesztpályára indítottak el egy Jarsz interkontinentális ballisztikus rakétát, a Barents-tengerről, a nukleáris meghajtású Tula hadászati rakétahordozó tengeralattjáróról egy Szinyeva ballisztikus rakétát bocsátottak fel, a Tu-95MSZ nagyhatótávolságú repülőgépek pedig a levegőből indítottak rakétákat. Mindeközben ellenőrizték a katonai irányítószervek képzettségi szintjét, a vezetés, valamint a műveleti állomány készségét az alárendelt csapatok irányításának megszervezésére.

A Kreml közlése szerint minden betervezett feladatot maradéktalanul teljesítettek.

Új hadtestet és flottillát tervez felállítani jövőre Oroszország

Oroszország jövőre növelni fogja fegyveres erőinek létszámát, egy új hadtestet és egy flottillát állít fel – közölte Dmitrij Medvegyev, az orosz biztonsági tanács elnökhelyettese a testület szerdai moszkvai ülésén.

Államunk függetlenségének és biztonságának hatékony védelme érdekében intézkedések együttesét fogjuk meghozni a fegyveres erők bővítése, létszámának növelése és megerősítése érdekében. Egyebek között jövőre egy újabb hadtest, hét hadosztály, 19 dandár, 49 ezred és egy flottilla felállítását tervezük

– mondta.

Medvegyev azt hangoztatta, hogy a világban és Oroszország körül továbbra is feszült a helyzet. Ez a megállapítás, mint mondta az ukrajnai „különleges hadművelet” övezetére és a szomszédos országokra, ahol a NATO folyamatosan növeli katonai potenciálját, egyaránt érvényes

A volt állam- és kormányfő elmondta: Vlagyimir Putyin elnök úgy döntött, hogy 2024-ben folytatja a hadsereg szerződéses katonákkal való feltöltését. Szerinte az általa személyesen irányított toborzást elősegíti „a magasfokú hazafias szellem és az oroszoknak az a vágya, hogy megvédjék hazájukat”.

Medvegyev közölte: idén, az év eleje óta közel 385 ezer ember lépett katonai szolgálatba, közülük 305 ezer szerződéses katona, mintegy 80 ezer pedig önkéntes. A politikus szerint naponta több mint 1600-an szerződnek a hadsereghez.

Szergej Sojgu: öt nap alatt 24 harci repülőgépet lőtt le az orosz légvédelem

Új légvédelmi rakétarendszerek jelentek meg az orosz fegyveres erőknél, amelyek az ukrán légierő 24 repülőgépét lőtték le az elmúlt öt nap alatt – közölte Szergej Sojgu orosz védelmi miniszter, aki szerdán felkereste a „különleges hadműveletben” részt vevő Kelet csoport vezetési pontját a donyecki régió déli részén.

„Olyan komplex rendszereket kaptunk, amelyek öt nap alatt 24 repülőgépet lőttek le” – mondta Sojgu.

A tárcavezető szerint az orosz hadsereg tevékenysége nyomán kialakult helyzet azt mutatja, hogy az ukrán fegyveres erők egyre kevesebb képességgel rendelkeznek. Beszámolója szerint kedden elfogtak négy kényszermozgósított lembergi (Lviv) katonát, akiket az ukránok azonnal a frontra vezényeltek. Szavai szerint az elmúlt három-négy hétben „sok” ukrán esett fogságba vagy adta meg magát önként. Úgy vélekedett, hogy ez az ukrán hadseregben megmutatkozó rossz pszichológiai állapotról árulkodik.

Sojgu azt állította, hogy „az ellenség pánikban van”, az orosz hadsereg pedig „minden megközelítést, be- és kijáratot ismer”.

Alekszandr Bogomaz, az oroszországi Brjanszk megye kormányzója bejelentette, hogy a légvédelem négy repülőgép típusú ukrán drónt lőtt le szerdán a régió légterében.

Az orosz Nyomozó Bizottság (SZK) közölte, hogy a Zaporizzsja megyei Berdjanszkban egy katona életét vesztette, annak következtében, hogy hétfőn egy pokolgép robbant fel a gépkocsija alatt. Az ügyben terrorizmus címén büntetőeljárás indult.

Orosz diplomata: Moszkva a hadászati stabilitásra vonatkozó javalatokat kapott Washingtontól

Oroszország nem hivatalos javaslatokat kapott az Egyesült Államoktól a hadászati stabilitással kapcsolatban, Moszkva tanulmányozza azokat – jelentette ki Szergej Rjabkov orosz külügyminiszter-helyettes szerdán újságíróknak Moszkvában.

„Így van. Non-paper formában. Vagyis papíron, de nem hivatalos feljegyzés formájában” – mondta Rjabkov arra az értesülésre reagálva, amely szerint Oroszország stratégiai stabilitási és fegyverzetellenőrzési javaslatokat kapott az Egyesült Államoktól.

A kérdésre felelve Rjabkov kijelentette, hogy a javaslatok elemzése jelenleg tárcaközi formában folyik Moszkvában. „Nincsenek bennük újdonságot jelentő elemek. Ez egy ismert álláspont, csak egységesítették. Higgadtan tanulmányozzuk, és a megfelelő pillanatban válaszolunk majd az amerikaiaknak. Hogy milyen formában, ezt még korai lenne megmondani” – hangoztatta a külügyminiszter-helyettes.

Úgy vélekedett, hogy a javaslatok nem tekinthetők a párbeszéd újrafelvételének.

Rjabkov azt mondta: „Azt javasolják, hogy a stratégiai stabilitásról és a fegyverzetellenőrzésről szóló párbeszéd folytatását helyezzük szisztematikus alapokra, mindattól elszigetelve tegyék, ami jelenleg folyik. Erre mi nem állunk készen, mert úgy gondoljuk, hogy az Egyesült Államok Oroszországgal szembeni mélyen, alapvetően ellenséges irányvonalának megváltoztatása nélkül egyszerűen lehetetlen visszatérni a stratégiai stabilitásról, beleértve a START-ról (a hadászati fegyverzetcsökkentési szerződésről) és más témákról szóló párbeszédhez, ahogyan az korábban gyakorlat volt” – mondta a miniszterhelyettes.

Az orosz parlament felsőháza szerdán megszavazta az átfogó atomcsendszerződés (CTBT) Oroszország általi ratifikációjának visszavonásáról szóló törvényjavaslatot. Az alsóház múlt hét kedden döntött hasonlóképpen.

Németország több mint 195 millió eurót ígér Ukrajnának

Németország 195 millió eurót (75 milliárd forint) ígért Ukrajna energiaellátásának biztosítására és az ukrán energetikai vállalatok támogatására a közelgő tél miatt – jelentette be a német fejlesztési minisztérium csütörtökön.

Először számolt be ATACMS rakéták lelövéséről az orosz védelmi minisztérium

Első alkalommal számolt be amerikai ATACMS operatív-taktikai rakéták lelövéséről szerdán az orosz védelmi minisztérium.

Az orosz hadijelentés szerint az elmúlt 24 órában két amerikai gyártmányú ATACMS rakétát, egy földi célpontok elleni csapásmérésre átalakított Sz-200-as légvédelmi rakétát, két HARM radarelhárító rakétát és két HIMARS-rakétát lőtt le az orosz légvédelem, továbbá két MiG-29-es, egy Szu-25-ös és egy L-39-es harci gépet, valamint 51 ukrán drónt.

A Moszkvában kiadott tájékoztatás szerint az orosz erők 28 rohamot vertek vissza, amelyekben mintegy 1030 ukrán katona esett el vagy sebesült meg. A legnagyobb emberveszteséget, több mint félezer főt az ukrán fél a Donyeck környékén vívott harcokban szenvedte el, a legtöbb támadással, 15-tel Kupjanszk környékén próbálkozott.

Az orosz összesítésben a megsemmisített ukrán katonai célpontok és haditechnikai eszközök között említett meg egyebek mellett egy vezetési- és megfigyelőpontot, két lőszerraktárt, hat harckocsit – ezek közül négy a zaporizzsjai frontszakaszon vált üzemképtelenné –, tíz páncélozott harcjárművet, két gyalogsági harcjárművet, valamint három amerikai gyártmányú M777-es és két M119-es vontatott tarackot.

Az orosz ellenőrzés alá került ukrajnai területek, és az Ukrajnával határos orosz régiók több településéről jelentettek szerdán a helyi hatóságok ukrán tüzérségi és dróntámadást.

Ukrán rendőrségi kombinált műszaki alakulat tagjai aknamentesítést végeznek a kelet-ukrajnai Harkiv környékén 2023. október 24-én, az Ukrajna elleni orosz háború alatt. Az alakulat tagja a 38 éves lembergi Andrij és az 55 éves dnyiperi Valerij, akik korábban aknamentesítés közben elveszítették a lábukat, és most visszatértek a szolgálatba

Fotó: Szergej Kozlov / Forrás: MTI/EPA

Ukrán szabotázscsoportok jelentek meg a Dnyeper mentén

Az Ukrán Fegyveres Erők (AFU) szabotázs- és felderítő csoportjai (DRG) próbálnak partra szállni a Dnyeper menti területeken – mondta Vlagyimir Saldo regionális kormányzó a RIA Novosztyinak.

A Herszon régió frontvonalának legaktívabb szakasza jelenleg a Dnyeper mentén található Aleskitől kezdődik és tart egészen Novaja Kahovkáig

– tette hozzá a kormányzó.

Ukrán szaktárca: a hmelnickiji atomerőmű környékére mért csapást Oroszország

A nyugat-ukrajnai hmelnickiji atomerőmű közvetlen közelében lévő területre mért csapást az orosz hadsereg szerdára virradó éjjel, a támadás következtében adminisztrációs és laboratóriumi épületek ablakai törtek be – közölte az ukrán energetikai minisztérium sajtószolgálata a tárca honlapján.

A közlemény szerint elektromos vezetékek is megrongálódtak, ami miatt 1860 fogyasztó maradt áram nélkül a régióban, Szlavuta és Netyisin városokban.

Jelezték, hogy a helyreállítási munkálatok azonnal megkezdődnek, amint a szakembereket a károk helyszínére engedik

– tette hozzá a tárca.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerdán a közösségi oldalain közzétett beszámolójában kiemelte, hogy Ukrajna felkészül az energetikai infrastruktúra elleni terrortámadásokra.

„Idén nemcsak védekezni fogunk, hanem válaszolni is” – hangoztatta az államfő.

Oleh Szinyehubov, a kelet-ukrajnai Harkiv megye kormányzója szerdán a Telegramon arról tájékoztatott, hogy az orosz ágyúzások következtében előző nap két helyi lakos vesztette életét a régióban lévő Podoli faluban. „A nap folyamán az orosz megszállók a Harkiv, Csuhujiv, Kupjanszk és Izjum környéki településeket ágyúztak” – fűzte hozzá a kormányzó.

Az ukrán vezérkar szerdai harctéri helyzetjelentésében azt írta, hogy előző nap az orosz erők Donyeck megyében Avgyijivka, Bahmut, Liman, Marjinka, és Sahtarszk felé, továbbá a harkivi régióban Kupjanszk városa, valamint Zaporizzsja irányában hajtottak végre támadóműveleteket, mindössze 24 óra leforgása alatt mintegy nyolcvan katonai összecsapás zajlott le a fronton.

A vezérkar közölte, hogy Oroszország ukrajnai embervesztesége mintegy nyolcszázzal 296 ezer fölé emelkedett. Az ukrán erők kedden megsemmisítettek egyebek mellett hét orosz harckocsit, 44 tüzérségi és két légvédelmi rendszert, valamint kilenc drónt.

Román sajtó: magyar nemzetiségű aradi férfi esett el a harcokban

Magyar nemzetiségű aradi férfi esett el az ukrajnai háborúban. A 27 éves Wittmann Rudolf korábban a francia idegenlégióban szolgált, és tavaly jelentkezett önkéntesnek – számolt be szerdán a romániai sajtó.

A román külügyminisztérium az Agerpres hírügynökségnek megerősítette, hogy az ukrán hatóságok egy román állampolgár Ukrajnában bekövetkezett haláláról tájékoztatták Bukarestet. Azt is közölte, hogy a csernyivci román főkonzulátus munkatársai segítenek a holttest hazaszállításában.

A román hírügynökség szerint az aradi Wittmann Rudolfról van szó, aki tavaly önként jelentkezett, hogy ukrán oldalon részt vegyen a harcokban. Az Aradihírek.ro hírportál szerint a Csíky Gergely Főgimnázium volt diákja vasárnap vesztette életét, több aradi ismerőse is a közösségi médiában búcsúzott tőle.

A Krónika.ro közéleti portál szerint Wittmann Rudolf az Oroszország által tavaly kirobbantott ukrajnai háború első román állampolgárságú áldozata. A portál sajtóinformációkra hivatkozva közölte, hogy az elmúlt másfél évben mintegy 1500 román állampolgárságú zsoldos harcolt az ukrán hadsereg kötelékeiben.

Halálos támadás Kupjanszknál

Két civil meghalt egy tüzérségi támadásban egy Kupjanszk melletti faluban – közölte Oleh Szinyehubov, Harkov regionális kormányzója.

Oroszország újra támadta Avdijivkát

Ukrán tisztségviselők szerint az orosz erők kedden újra támadták a kelet-ukrajnában található Avdijivka városát.

Hozzátették, a súlyos veszteségek arra kényszerítették Oroszországot, hogy a szárazföldi előrenyomulás helyett légi támadásokra váltsanak.

Az orosz védelmi minisztérium sajtószolgálatának videófelvételéről készített képen Szergej Sojgu orosz védelmi miniszter (szemben, b) hadijelentést hallgat a keleti (Vosztok-) harccsoport előretolt helyőrségén, egy meg nem nevezett ukrajnai helyszínen 2023. október 25-én, az Ukrajna elleni orosz háború idején

Forrás: MTI/EPA/Orosz védelmi minisztérium sajtószolgálata

Ukrajna támadásokat imitál Krasznolimannál

Az Ukrán Fegyveres Erők (AFU) Krasznoliman irányában támadásokat szimulálnak – mondta el Andrej Marochko, a Luhanszki Népköztársaság (LPR) nyugalmazott alezredese a RIA Novosztyinak.

Az ellenség megpróbálja elterelni a figyelmünket Krasznoliman irányában. Több területen is támadási kísérletet szimulálnak

– mondta.

Marochko hozzátette, hogy

Ukrajna fokozta a drónok használatát is, hogy megnehezítse az orosz tüzérség munkáját.

Drónokat lőttek le Brjanszk felett

A légvédelmi rendszerek Brjanszk régiója felett négy drónt lőttek le – közölte az orosz védelmi minisztérium a Telegram csatornáján.

A régió kormányzója szerint személyi sérülés nem történt és károk sem keletkeztek.

Ukrán katonák Belgorod régiójában támadtak

Az Ukrán Fegyveres Erők (AFU) Belgorod régiójában támadtak és próbáltak csatát indítani a térség határa közelében – számolt be róla a Shot a Telegram csatornán.

A közleményben hozzátették, hogy

ukrán katonák tüzet nyitottak Krasznij Khutor falura, legalább 10-szer lőttek a lakott területre.

Drón robbant fel egy mezőn Szevasztopolban

Szevasztopolban a Kara-Koba régióban landolt egy drón és egy mezőn felrobbant – jelentette be a város vezetője, Mihail Razvozsaev a Telegram csatornáján.

Oroszország új drónokat vet be

Oroszország a Shahed drónok mellé olcsóbb hazai drónokat telepít. A nagy hatótávolságú drónokat és azok variánsait nemrég alkalmazták Kijev régiója ellen egy támadás során – közölte az Institute for the Study of War.

Bizalmi légkör

Szergej Lavrov orosz külügyminiszter Teheránban találkozott Ebrahim Raisi iráni elnökkel. Oroszország és Irán „bizalmi” légkörben erősíti kétoldalú kapcsolatait – közölte az orosz külügyminisztérium.

Újabb német eurómilliárdra számít Ukrajna

Ukrajna azt várja, hogy Németország további 1,4 milliárd eurót biztosít neki légvédelmének javítására, és segíti átvészelni az Oroszországgal vívott háború második telét – mondta Denisz Smihal, Ukrajna miniszterelnöke.

Ausztrál fémnyomtató segíti az ukránokat

Ausztrália egy 20 millió ausztrál dollár (kb.: 4,5 milliárd forint) értékű katonai segélycsomag részeként 3D fémnyomtatót és drónellenes rendszereket küld Ukrajnába. Anthony Albanese miniszterelnök azt mondta, hogy „Ausztrália továbbra is állhatatosan támogatja Ukrajnát, hogy megvédje magát”.

Ausztrália eddig körülbelül 910 millió ausztrál dollárra (kb.: 207 milliárd forint) tehető segélyt adott Ukrajnának. Úgy tudni, az ausztrál miniszterelnök az ukrajnai konfliktusról tárgyal majd Joe Bidennel amerikai látogatása során.

Orosz disszidensek álltak be az ukrán hadseregbe

A kijevi régió egy titkos helyén képzik ki a „szibériai zászlóalj” fegyvereseit. Az egység Ukrajna oldalán harcoló oroszokból áll. A zászlóaljat egy volt orosz katonai hírszerző tiszt állította fel azzal a céllal, hogy megzavarja az orosz tevékenységet.

A Szibériai zászlóalj tagjai kiképzésen vesznek részt egy Kijev közelében lévő gyakorlótéren 2023. október 24-én

Fotó: Szerhij Dolzsenko / Forrás: MTI/EPA

Vlagyiszlav Ammosov alapító a Szabad Európa Rádiónak azt mondta, hogy zászlóalja „készen áll arra, hogy bármikor belépjen Oroszország területére egy szabotázs- és felderítőcsoport részeként”.

Az egység különböző etnikumokhoz tartozó disszidensekkel van tele, akiket másodrendű állampolgárként kezelnek Oroszországban.

Ukrán ékszereket foglalt le a spanyol rendőrség

A spanyol rendőrség közlése szerint 11 ősi arany ékszert foglaltak le, amelyeket 2016-ban vittek ki Ukrajnából. Öt embert gyanúsítanak azzal, hogy megpróbálták eladni a darabokat, és letartóztatták őket az elmúlt hetekben. A bandában három spanyol mellett két ukrán volt, egyikük egy ortodox pap.

A körülbelül 60 millió euró értékű ékszer az ie. 8.–4. századból származik. A tárgyak Ukrajna nemzeti örökségének részét képezik. Eltűntek, miután 2009 és 2013 között kiállították őket egy kijevi múzeumban.

Tíz ukrán megye kórházaiba száz lélegeztetőgépet juttat el az Ökumenikus Segélyszervezet

A magyar kormány felajánlásaként száz lélegeztetőgépet juttat el ukrán, főként a frontvonalhoz közeli kórházakba az Ökumenikus Segélyszervezet a következő hetekben.

A segélyszervezet szerdán az MTI-vel azt közölte, hogy a Dnyipropetrovszk, Donyeck, Ivano-Frankivszk, Ternopil, Herszon, Kijev, Odessza, Mikolajiv, Zaporizzsja és Harkiv megyei egészségügyi intézményekbe az ukrán egészségügyi minisztérium közegészségügyi hivatalának közreműködésével jut el Magyarország adománya. Erről kedden írt alá Kijevben együttműködési megállapodást Lehel László, az Ökumenikus Segélyszervezet elnök-igazgatója és Viktor Ljasko ukrán egészségügyi miniszter.

Forrás: Magyar Ökumenikus Segélyszervezet

Idézték a közleményben Lehel Lászlót, aki elmondta: a támogatott kórházak közül több belső menekülteket is ellátó intézmény, illetve nagyrészt a frontvonalhoz közeli településeken található, Viktor Ljasko pedig megköszönte a magyar kormány eddigi segítségét, és elismerően beszélt az Ökumenikus Segélyszervezet munkájáról.

A közleményben emlékeztettek: 2020 őszén, a koronavírus elleni védekezést segítve ötven lélegeztetőgépet, valamint nagy mennyiségű védőfelszerelést juttatott el a magyar karitatív szervezet 34 ukrajnai-kárpátaljai egészségügyi intézménybe, 2022 februárjában pedig az elsők között kezdte meg a segítségnyújtást a háború miatt menekülőknek és nélkülözőknek Ukrajnában és Magyarországon egyaránt.

A háború sújtotta országban 25 éves jelenlétre visszatekintő segélyszervezet azóta több mint 480 ezer embernek nyújtott segítséget Ukrajna húsz régiójában és Magyarországon; eddig több mint 2200 tonna segélyszállítmányt juttatott célba és több mint 250 menekültszállást támogatott

– írták, hozzátéve, generátorokkal, kályhákkal és tüzelőanyaggal, készpénzzel, illetve pszichoszociális segítséggel is támogatták a bajbajutottakat. Kitértek arra is, hogy Magyarország támogatásával Zahalciban konténeróvodát adtak át és felújítják a település középiskoláját, Szinyákban pedig egy postai és önkormányzati feladatokat is ellátó egészségügyi központ megépítésén dolgoznak.

Az orosz támadások károkat okoztak a herszoni kórházban

Az éjszakai ágyúzások súlyosan megrongáltak egy kórházat Bilozerka faluban – közölte Herszon regionális katonai igazgatása. Kozatszke községben egy 63 éves nő és egy 66 éves férfi megsebesült.

Egy tűzoltószertár tetőzete és ablakai megsérültek egy másik légicsapásban, de a belsejében lévő berendezések sértetlenek maradtak – közölte az ukrán katasztrófavédelmi szolgálat.