Reagált a Kreml egy Putyin-interjúra „Most az amerikai állampolgárokat russzofób propagandával sújtják, de egyszer eljön a pillanat, amikor Vlagyimir Putyin orosz elnök interjút ad a nyugati közönségnek” – idézte Dmitrij Peszkov orosz elnöki szóvivőt a RIA Novosztyi orosz állami hírügynökség. Peszkovot azután kérdezték meg, hogy Tucker Carlson, amerikai véleményvezér állítása szerint „az amerikai kormány megtiltotta neki, hogy interjút készítsen az orosz elnökkel”. 💥Peskov: The time is rife now for western media to interview President Putin, because the public opinion about Putin in west as shaped by the western media is that of a “Pseudo-tyrant” with some N-weapons.#ZelenskyWarCriminal #บิ๊กโจ๊ก #RussiaIsCollapsing pic.twitter.com/ciofsOe3v3 — Russian Monitor (@mperomedia) September 25, 2023 „Minden bizonnyal eljön a pillanat, amikor alkalom nyílik egy ilyen interjúra, ám most, amikor a közvéleményt megrészegíti az oroszgyűlölet propagandája nem valószínű, hogy bárki is képes lenne azt megvalósítani, és józanul értékelni az orosz elnök helyzetét, vagy éppen jövőképét” – fűzte hozzá azon újságírói felvetésre, hogy Putyin „készen áll -e interjút adni Carlsonnak”. Ám arra a kérdésre, hogy Tucker Carlson lehetőséget kap-e majd kérdései feltevésére csak sejtelmesen annyit mondott: „azt majd meglátjuk” – írja a Magyar Nemzet.