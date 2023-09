Mária Terézia nevét veszi fel az egykori Petőfi-laktanya A vitéz Szurmay Sándor Helyőrség Dandár laktanyája felveszi a dandár kötelékébe tartozó 32. Gyalogezredet 1741-ben megalapító Mária Terézia királynő nevét – jelentette be Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter a Budaörsi úti, egykori Petőfi Sándor-laktanya hétfői átnevezési ünnepségén. Hozzátette: a haderőfejlesztés eszközbeszerzései és szervezeti átalakításai nagyon fontosak, amikor a szomszédságban háború dúl, és "fel kell készülnünk arra, hogy minden áron és bármilyen körülmények között ezt a háborút Magyarország határain kívül tartsuk". A budapesti Petőfi Sándor laktanya átnevezési ünnepsége 2023. szeptember 11-én

Fotó: Hegedüs Róbert / Forrás: MTI A miniszter elmondta: azt szeretné, ha a magyar katona úgy tekintene magára, mint "egy nagyszerűkatonai erények és hősi tettek láncszeméből szőtt hosszú folyamat mostani szeme", amely felelősséget visel a következő nemzedékek "láncszemeiért" is. Jelezte: a katonai gyökerek sok száz évre nyúlnak vissza, a magyar hadseregnek azonban most célzottan kell visszahoznia a hosszú és dicső magyar katonai hagyományokat, mert "egy ránk oktrojált politikai rendszer" a hadsereget "teljesen leválasztotta a társadalomról és sok száz éves katonai múltunkról". A miniszter emlékeztetett: Mária Terézia királynőalapította 1741-ben azt a – döntően magyarokból álló – gyalogezredet, amely a 32. hadrendi számot viselte. Jelenleg a vitéz Szurmay Sándor Helyőrség Dandár kötelékébe tartozó testőrezred viseli a 32-es számot, így most a laktanya felveszi a 32-esek alapítójának nevét, kapcsolódva a magyar katonai hagyományokhoz – tette hozzá. A miniszter rámutatott: a laktanya átnevezése egy folyamat része, hiszen az elmúlt időszakban több alakulat és laktanya kapott új nevet. Hozzátette: azzal, hogy Mária Terézia királynőről nevezték el a laktanyát, üzennek "minden anyának és feleségnek" is, akik ma is azzal a "féltő szeretettel" engedik a haza védelmére gyermeküket, férjüket, ahogy azt Mária Terézia annak idején a testőreivel és a katonáival tette. Szükségünk van erre a féltő és gondoskodó szeretetre a haza védelméhez - hangoztatta Szalay-Bobrovniczky Kristóf. Az ünnepségen a miniszter Böröndi Gábor vezérezredessel, a Honvéd Vezérkar főnökével és Mudra József ezredessel, a dandár parancsnokával közösen leplezte le a laktanya új nevét hirdető táblát a Budaörsi úti főbejáratnál.