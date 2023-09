A program ismertetője szerint például mérsékelni akarják az LMBTQ-embereket érő zaklatást és a hátrányos megkülönböztetésüket a magyar iskolákban és munkahelyeken. Ezt az emberi jogi oktatással és alternatív tanulási utak elterjesztésével kívánják elérni, de az érzékenyítés tervezett menetébe az is beletartozik, hogy a diákokat rádöbbentik a melegek iránti, állítólagosan „ellenséges” attitűdjeikre, majd az NGO-k narratívájára igyekeznek kicserélni az „előítéleteket”.

Mindehhez speciális oktatási anyagokat is alkalmaznak.

A balliberális NGO-k – köztük a Soros György által pénzelt jogvédő szervezetek – tevékenységének egyik központi eleme az LMBTQ-lobbi, s csak az elmúlt néhány évet nézve is nehéz összeszedni az összes ilyen témájú akcióikat. Várhatóan továbbra is hasonló számban születnek majd efféle kezdeményezések, azzal a különbséggel, hogy míg a múltban jellemzően a tőzsdespekuláns hálózata pénzelte ezeket a LMBTQ-s programokat, a jövőben Brüsszel állja a cechet. Keret pedig bőven lesz a gender-érzékenyítésre, hiszen csak a CERV keretében több mint 4 milliárd forintnyi támogatásban részesülhetnek a magyarországi pályázók.

A már említett Amnesty – amely tevékenyen részt vett az idei pécsi Pride-felvonulás megszervezésében – 2020-ban például 25 ezer dollárt, vagyis mai árfolyamon több, mint 9 millió forintot kapott Soros-féle Nyílt Társadalom Alapítványoktól (OSF).

A jelenleg a CERV-program keretében dotált Háttér Társaság még ennél is sokkal több pénzt kapott Soroséktól. Az elmúlt néhány év során 50 millió forintot is meghaladó összegek folytak be hozzájuk az OSF-től, s a 2016 és 2021 közti időszakban olyan esztendő is volt, amikor 90 ezer dollárt, vagyis jóval 30 millió forint feletti summát könyvelhettek el. A lobbiszervezet rendszeresen szervez szivárványos tematikájú eseményeket, programokat, s azt is a céljaik között sorolják fel, hogy az iskolák befogadóbbá váljanak az LMBTQ-témák iránt.

Még egy kiadványt is készítettek, amelyben leírják, hogy a pedagógusoknak szerintük miként kell viselkedniük az „inkluzív” oktatás megteremtése érdekében.

Több másik jelentős, Soros-közeli jogvédő szervezet tevékenységében is folyamatosan feltűnnek LMBTQ tartalmú programok. A Transparency International Magyarország – amely 2017 és 2021 között 98 millió forintnyi dollárt kapott az OSF-től – tavaly például a Sziget Fesztiválon igyekezett gender perspektívából érzékenyíteni a fiatalokat. Nem idegenek az ilyen akciók a Társaság a Szabadságjogokérttől (TASZ) sem, amely ugyancsak a tőzsdespekuláns hálózata által hazánkban alkalmazott befolyásgyakorlás főbb eszközei közé tartozik.

A teljes cikk IDE kattintva érhető el.