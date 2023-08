Az ifjabb Robert F. Kennedy 1954. január 17-én látta meg a napvilágot az USA egyik legismertebb politikai családjának tagjaként. Kennedy az Egyesült Államok 35. elnökének, John F. Kennedynek az unokaöccse.

Elnökjelölti indulását 2023. április 19-én jelentette be, a Demokrata Párt színeiben hívja ki Joe Biden amerikai elnököt.

Robert F. Kennedy Jr. a demokrata elnökjelölti kampány igazi fehér hollója, hiszen több olyan témával kapcsolatban is megszólalt, amelyet pártja került. Többek között a koronavírus elleni vakcinák hatékonyságáról is párbeszédet indított. Így nem meglepő, hogy az egykori elnök unokaöccse azzal kapcsolatban is képes kimondani az igazságot, hogy az Egyesült Államok propagandacélokra külföldi újságírókat fizet le. A fent említett interjúban a The Epoch Timesnak Kennedy a külföldi médiumok amerikai támogatásáról szó szerint ezt mondta:

A CIA mára az újságírás egyik legnagyobb támogatója világszerte. A legnagyobb támogatást a USAID-en keresztül juttatják. Az Egyesült Államok a világ szinte minden országában pénzeli az újságírást. Birtokában vannak médiumok, és több ezer újságírónak állja a fizetését. Ezt nem tehetik meg az Egyesült Államokban, de 2016-ban Obama elnök úgy módosította a törvényt, hogy az legális legyen a CIA számára, hogy propagálják az amerikaiakat.

Az egykori, demokrata párti amerikai elnök unokaöccsének kijelentése újabb bizonyítékul szolgál arra, hogy az Egyesült Államok, illetve elsősorban a CIA a kiválasztott médián – amelyet Robert F. Kennedy Jr. szerint ők maguk birtokolnak – keresztül beavatkozik a külföldi országok politikájába.

Magyarországon tulajdonképpen szóról szóra megvalósulhatott az, amiről az elnökaspiráns beszélt, hiszen a tavalyi országgyűlési választás során a magyar baloldal külföldi pénzekből kampányolt.

Máig nem tudni pontosan, milyen forrásból kapott támogatást Karácsony Gergely 99 Mozgalma, ahogy Márki-Zay Péter sem vallotta még be, hogy mi volt az úgynevezett guruló dollárok elsődleges forrása.