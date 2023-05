Ugyanakkor még mindig nem lehet tudni, hogyan jutott csődközeli helyzetbe a főváros. Wintermantel Zsolt, a Fidesz–KDNP fővárosi frakcióvezetője szerint a baloldali városvezetés „eltapsolta” azt a plusz kétszázmilliárd forintot is, amennyivel Karácsony Gergely az elmúlt négy évben több iparűzési adót szedett be, mint Tarlós István az utolsó négy évében. Kiemelte, hogy a főpolgármester folyamatosan a bukott bizonyítványt magyarázza, ebben pedig partnere a helyettese Kiss Ambrus is. A frakcióvezető szerint azonban egyikőjük se válaszolt a mai napig arra a kérdésre, hogy hol a pénz.

Május végén perelnek

A mai közgyűlésben döntenek majd arról is, hogy a városvezetés május végén adja be a keresetét a Fővárosi Törvényszékre. Karácsony Gergely pár hete jelentette be, hogy közigazgatási bíróságon pert indítanak a szolidaritási hozzájárulás összegének csökkentésére a kormány ellen. Kiss Ambrus általános főpolgármester-helyettes a múlt heti háttérbeszélgetésen elmondta, hogy az úgynevezett túlélőprogram fontos eleme ez a per. Egyben kérik a bíróságtól az inkasszálás megtiltását is. A baloldali városvezetés egyébként a szegényebb önkormányzatok támogatása céljából beszedett szolidaritási hozzájárulás mértékét megkérdőjelezi, nem tartja törvényesnek. Kiss Ambrus megemlítette, hogy az idei első négy hónapban nagyjából 105 milliárd forint volt a főváros működési költsége, ennek 38 százaléka a közösségi közlekedésre ment, 19 százalékát pedig a szolidaritási hozzájárulás befizetése tette ki, ami szerintük igazságtalan és túlzó.