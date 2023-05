A kabinet tagjai fel vannak háborodva Zelenszkij szavai miatt – írja az egyik magyar kormánytagra hivatkozva az Index.

Ahogy arról portálunk is beszámolt, a The Washington Post a kiszivárgott amerikai titkosszolgálati lehallgatási jegyzőkönyvekre hivatkozva hétvégén megírta, hogy Volodimir Zelenszkij egy február közepi megbeszélésen az általa oroszpártinak tarott Magyarországot is ellátó Barátság kőolajvezeték felrobbantására tett javaslatot, szándékai szerint így mért volna csapást a magyar iparra.