Április 27-én szabadult a Váci Fegyházból Budaházy György, miután Novák Katalin köztársasági elnök többek között neki is kegyelmet adott. Ezzel úgy tűnik, lezárult a 14 éve tartó úgynevezett Hunnia-ügy. Budaházy Györgyöt és társait azzal vádolták, hogy az általa vezetett szervezet 2007 és 2008 között akkori kormánypárti politikusok ellen támadásokat hajtott végre, a megfélemlítéssel pedig befolyásolni akarták a parlamenti döntéseket.

A kegyelemben részesült Budaházy György volt a Mediaworks Narratíva című podcast vendége

Fotó: Fazekas Máté / Forrás: Mediaworks Narratíva

A Narratíva című műsorban Budaházy György a szabadulásáról is beszélt, mint mondta, aznap tudta meg este 6 körül, hogy kegyelmet kapott, így az sem volt eltervezett, hogy lóháton fog kivonulni. A szabadulását követően pedig egyből egy váci kocsmába ment, ahol bort és pálinkát ivott.

Ne címkézzenek már meg alaptalan dolgokkal.

Budaházy felháborítónak tartja, hogy terroristának bélyegzik és a nemzeti radikális címkét is elutasítja, önmagát hazafiként jellemezi. De ugyanígy kikéri magának a fasiszta, náci és kisnyilas jelzőket is. Véleménye szerint azért támadják most sokan, mert rajta keresztül akarnak a kormányon fogást találni.

Ha elismerném azokat a cselekményeket, amiket nem követtem el soha, akkor sem lennék terrorista!

A beszélgetés során részletesen kitért arra is, hogy soha semmilyen kézzelfogható bizonyítékot nem találtak arra, hogy bármi köze lett volna a Magyarok Nyilai nevű szervezethez, amely korábban közleményekben vállalta magára a támadásokat.