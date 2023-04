A részletes programot a pápalátogatás biztonságos lebonyolításáért felelős operatív törzs közölte kedden az MTI-vel.

A katolikus egyházfő repülőgépe péntek délelőtt száll le a Liszt Ferenc-repülőtéren.

Hivatalos fogadtatását követően a pápát a Sándor-palota előtti téren Novák Katalin köztársasági elnök fogadja. Az államfőnél tett udvariassági látogatását követően az egyházfő Orbán Viktor miniszterelnökkel találkozik.

Ezt követően a Karmelita kolostorban az állami hatóságok, a társadalmi élet és a diplomáciai testület képviselőivel találkozik, a nyilvános eseményen Ferenc pápa és Novák Katalin is beszédet mond.

Péntek délután Ferenc pápa a Szent István-bazilikában püspökökkel, papokkal, diakónusokkal, szerzetesekkel, papnövendékekkel és lelkipásztori munkatársakkal találkozik. A Szentatya ott is beszédet mond. A Bazilikába a helyszín korlátozott befogadóképessége miatt csak a meghívottak léphetnek be, de a Szent István térre korlátozott számban zarándokokat, híveket is várnak.

Szombat reggel Ferenc pápa magánlátogatást tesz a Vakok Boldog Batthyány-Strattmann László Otthonában, majd a Rózsák terén található Árpád-házi Szent Erzsébet római katolikus templomban szegényekkel, menekültekkel és a magyarországi kisebbségek tagjaival találkozik, valamint beszédet is mond. Az eseményen való részvétel meghíváshoz, illetve regisztrációhoz kötött.