Karácsony Gergely főpolgármesterhez hasonlóan a pártkötődésű helyettesei sem csinálnak semmit, gyakorlatilag nem dolgoznak, s a városvezetői teendők helyett a jó fizetés és a szolgálati autó foglalkoztatja őket – jelentette ki a Városháza-ügy kulcsfigurája. Gansperger Gyula a Városháza eladását előkészítő informális beszélgetések során mások mellett Tüttő Katát (MSZP) és Gy. Németh Erzsébetet (DK) bírálta. A vágatlan hangfelvételeket korábban Anonymus juttatta el a hatóságokhoz, a leirat pedig a jelenleg is zajló büntetőeljárás nyomozati anyagainak részét képezi - írja a lap.

Gansperger Gyula egyebek mellett arról beszélt, hogy

Karácsony Gergely négy helyettese közül három nem csinál semmit, sőt gyakorlatilag maga a főpolgármester sem végez érdemi városvezetői tevékenységet.

Budapest első emberének látványos semmittevése már korábban is feltűnő volt, hiszen mióta Karácsony 2019-ben elnyerte mandátumát, nem igazán foglalkoztatták a főváros ügyei, s a főpolgármesterséget csak ugródeszkának próbálta felhasználni az országos politika felé.

Az is köztudott volt az önkormányzati ciklus kezdete óta, hogy a Karácsony vezette Városháza fontosabb pozícióit a Gyurcsány-korszak embereivel töltötték fel, s a főpolgármester-helyettesek között DK-s mellett van momentumos és szocialista is.

Miért, szerinted a Tüttő Kata dolgozik? Nem. Kerpel-Fronius dolgozik? Nem. Gy. Németh Erzsike hova jár? Elmegy a Gyurcsányhoz, meghallgatja, hogy mi a feladat és elmondja a Gergőnek. Hát ezt, mást nem csinál. Hát érted

– jelentette ki beszélgetőpartnerének a Városháza-gate kulcsfigurája, aki Karácsony főpolgármesterségéről is lesújtó véleményt fogalmazott meg:

Milyen vezetés az, ahol van egy főnök, aki szintén nem dolgozik, […] és a többiek sem csinálnak semmit. […] Hát ők ott vannak. Jó a fizetés, szolgálati autó, meleg van, telefon, laptop.

Karácsonyhoz hasonlóan a semmittevőként említett helyetteseiről is elmondható, hogy a városvezetői kötelezettségek helyett inkább a pártpolitikai elfoglaltságaikra koncentrálnak. Olyannyira, hogy a humán területekért felelős egykori főpolgármester-helyettes, a DK-s Gy. Németh Erzsébet rögtön a tavaly áprilisi választás után parlamenti mandátumra cserélte a fővárosi pozícióját. Ez annak fényében sem meglepő, hogy a tipikus pártkatonát mindig is ott vetette be az MSZP, majd a DK, ahol épp nagyobb szükség volt káderi teendők ellátására. Annak ellenére, hogy választáson egyéni jelöltként Gy. Németh soha életében nem nyert még mandátumot, a baloldali főnökei az önkormányzati szférában és a Parlamentben is rendre vezető tisztségekben helyezték el.

Míg Gy. Németh az országgyűlési székért hagyta ott a városházi pozícióját, Tüttő Kata inkább Brüsszelbe ácsingózik.

Ugyanis az MSZP-s politikus nemrégiben jelentette be, hogy ő vezeti majd a pártja listáját a 2024-as európai parlamenti választáson. Bár városüzemeltetésért felelős főpolgármester-helyettesként Tüttő papíron fontos pozíciót tölt be, a fővárosi tevékenysége leginkább a saját népszerűségét növelni hivatott PR-akciókban és a luxusköltésekben merül ki.

Végül jelentéktelensége ellenére érdemes megemlíteni Karácsony Gergely momentumos helyettesét is, aki a legmegalázóbb kritikát kapta Gansperger Gyulától:

Ez a Kerpel-Fronius, vagy hogy hívják b…zdmeg? Hát ez egyszerűen, hát ez, ez hülye. Azt sehova nem merik már elküldeni, csak a legszemetebb munkát kapja mindig, tudod, be kell jelenteni minden szarságot. Teljesen hülye.

Ezt a leírást tökéletesen igazolta is Kerpel-Fronius Gábor, aki nem sokkal a Városháza-botrány kitörése után az ATV stúdiójában nyilatkozott. A momentumos politikus a műsorban gyakorlatilag leleplezte Karácsonyékat, hiszen a baloldali városvezetés kommunikációjával ellentétes állításokat tett. – Azt hiszem, hogy részben én – felelte végül arra a többször megismételt kérdésre, hogy ki terjesztette elő a Városháza értékesítéséről szóló javaslatot.

Ezzel pedig a műemlék épületegyüttes eladásáról szóló terveket is megerősítette, amelyek létezését Karácsonyék eközben váltig tagadták.

A teljes cikk a részletekkel ITT érhető el.