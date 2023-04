− Véget értek az egyeztetések azzal a banki konzorciummal, amely fejlesztési hitelt ad a fővárosnak, s aminek az összege 16,6 milliárd forint − fogalmazott a múlt héten tartott háttérbeszélgetésen Kiss Ambrus általános főpolgármester-helyettes. Mint mondta,

ha a közgyűlés a mai ülésén megszavazza, már csak a kormány engedélye kell hozzá, hogy felvegyék azt.

Szerinte ez is az úgynevezett túlélőprogram része. Hozzátette: ha megkapják, akkor le is tudják hívni, és a már leköltött pénzek visszapótlására is fel tudják használni. Sajtóhírek szerint a tervezett hitelfelvételt a főváros 2023-as évi költségvetési forrásoldalán már beárazták - írja a Magyar Nemzet.