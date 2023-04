Reagálás 59 perce

A Kreml megszólalt Orbán Viktor pénteki rádióinterjúja kapcsán

Vlagyimir Putyin embere, Dimitrij Peszkov elnöki szóvivő és Anatolij Wasserman, az orosz állami duma képviselője is reagált ingerülten Orbán Viktornak arra a kijelentésére, miszerint Európa vezetői továbbra is a háború pártján állnak és akár békefenntartókat is küldhetnek küldése is Ukrajnába, ami veszélyes lépést jelentene a harmadik világháború irányába – írja a Magyar Nemzet.

Dimitrij Peszkov elnöki szóvivő Forrás: AFP Fotós: Natalia Kolesnikova

Ha az Európai Unió komolyan megfontolja azt az ötletet, hogy békefenntartó csapatokat küldjenek Ukrajnába, az rendkívül veszélyes lehet, és komoly következményeket vonna maga után – mondta Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője Orbán Viktor miniszterelnök pénteki rádióinterjújában elmondott beszédére.

Moszkva ugyanis határozottan elutasítja ennek lehetőségét – emelte ki a TASZSZ orosz hírügynökség. Peszkov hangsúlyozta, a világszerte bevett gyakorlat az, hogy az ilyen csapatokat a felek beleegyezésével telepítik az adott országba. – Ebben az estben ez potenciálisan veszélyes téma – fűzte hozzá. Orbán Viktor miniszterelnök már több alkalommal figyelmeztetett arra, egy újabb világháború veszélye teljesen valós – mutatott rá az orosz hírügynökség. A békefenntartó csapatok ukrajnai jelenlétének hírére Anatolij Wasserman, az orosz állami duma képviselője is reagált. Többek közt elmondta, hogy meglátása szerint a nyugati országokból érkező zsoldosok már Ukrajnában vannak, de egyelőre olyan formátumban, mely nem teszi lehetővé, hogy a kormányokat okolják halálukért. Hogy mi fog történni ezután, majd meglátjuk. Mindenesetre nagyon remélem, hogy ha Magyarország csapatokat küld, akkor az kizárólag a Podkárpátszka Ruszt [Kárpátalja] fogja érinteni, amely történelem nagy részében Magyarországhoz tartozott, és nemcsak sok magyar van a térségben, hanem a helyi lakosság orosz többségének is sikerült a magyarokkal közös létformát találnia. És akkor Magyarországgal egyeztetni fogunk arról, hogy hogyan lehet megvédeni mind a magyar kisebbség, mind az orosz többség érdekeit ebben a régióban – fogalmazott Anatolij Wasserman. Az eredeti cikket IDE kattintva tudja elolvasni.

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a duol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!