Orbán Viktor a türk államok vezetőinek megköszönte, hogy a béke hangját erősítik.

Köszönetet mondott Recep Tayyip Erdogan török elnöknek is, aki – mint mondta – eddig sikeresen tudott közvetíteni a harcoló felek között, és arra kérte, hogy erőfeszítéseit folytassa a jövőben is. „Csak így lehet esélyünk a békére” – emelte ki Orbán Viktor. Azt is megköszönte a török elnöknek, hogy a NATO keretében Magyarország és Törökország összehangolhatja munkáját.