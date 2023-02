Mint ismert, hozzávetőleg négymilliárd forint érkezett a magyar ellenzékhez egy Svájcban bejegyzett alapítványon és a Korányi Dávid által vezetett Action for Democracy (AD) nevű amerikai szervezeten keresztül. Az is tény, hogy az utalások megkezdése előtt néhány nappal azonos helyen, egy müncheni biztonságpolitikai konferencián felbukkant Soros György fia, Alexander Soros, az amerikai támogatások gyűjtését és útját egyengető Korányi Dávid és Karácsony Gergely főpolgármester is. Korányi ekkor Karácsony főtanácsadójaként is ténykedett – emlékeztet cikkében a Magyar Nemzet.

A 2022. február 18. és 20. között megrendezett konferencia egyik panelbeszélgetésén a varsói és az isztambuli polgármester társaságában részt vett Karácsony Gergely is. Mint köztudott, a főpolgármester nem tud angolul – nyelvtudását korábban ő minősítette "hiperpasszívnak". A panelbeszélgetésen az előre megírt szövegét magyarul olvasta fel, Korányi Dávid volt a tolmácsa.

Karácsony Gergely azzal indított, hogy felidézte, Horthy Miklós kormányzó bűnös városnak nevezte Budapestet. Megszólalásaiban a főpolgármester folyamatosan kedvezőtlen fényben igyekezett beállítani a magyar kormányt, amely többek közt nem támogatja "ambiciózus" klímastratégiáját. Emellett olyan képtelenségeket hangoztatott, mint hogy a főváros maga gyártana villamosokat, amit pedig azzal indokolt, hogy a régi, rossz állapotú járműveket karbantartó mérnökök „ezzel az erővel” újakat is tudnának építeni.

Figyelemre méltó, hogy Karácsony az egyik megszólalása előtt azt a viccesnek szánt kijelentést tette, hogy „Én vagyok a soros” – a tőzsdespekulánsra utalva –, majd azon sajnálkozott, hogy ez a „poén” nem fordítható le angolra.

Felvételek bizonyítják, hogy a tavalyi müncheni biztonságpolitikai konferencián az Action for Democracy több vezető személyisége is megjelent, az érintettek mind szorosan kötődnek Soros Györgyhöz és fiához. Az eseményen Korányi a hivatalos programban nem szereplő panelelőadást tartott az AD egy másik alapítójával, Rafal Trzaskowski varsói polgármesterrel. Mellettük ott volt például Wesley K. Clark korábbi amerikai tábornok. Az egykori katona a tavalyi választás kampányában Márki-Zay Péterrel is egyeztetett. A müncheni konferencia felvételeinek, adatainak tanúsága szerint David Miliband, Nathalie Tocci és Anne Applebaum is részt vettek az eseményen, ők szintén kapcsolatba hozhatók az Action for Democracyvel – olvasható a cikkben.

A Magyar Nemzet cikkét ITT lehet elolvasni.