Az újabb uniós szankciók között legutóbb az orosz atomenergia korlátozása is felvetődött, ez azonban több uniós ország energiaellátását is ellehetetlenítené. Az elképzelés ellen most a bolgár államfő emelt szót.

Bulgária megvétózná, hogy Brüsszel a nukleáris fűtőanyagot belevegye az Oroszországot sújtó legújabb uniós szankciós csomagba

– jelentette ki a bolgár államfő az Európai Tanács csütörtöki ülése előtt, írja a Magyar Nemzet. Rumen Radev hozzátette:

Nem fogadhatjuk el a nukleáris energiát érintő szankciókat, s ha szükséges, vétózunk.

A Sofia Globe hírportál beszámolója szerint az elnök többször is aláhúzta, hogy az intézkedés közvetlen károkat okozna hazája energiaellátásának és gazdaságának.

Bulgária álláspontja az atomenergia kérdésében egyezik a magyar állásponttal. Orbán Viktor miniszterelnök és Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter többször is világossá tette, hogy Magyarország ellenzi az atomenergia szankcionálását.