"Meg kell becsülni a rendőröket, mert ez egy veszélyes szakma"

Orbán Viktor kormányfő a hajnali rendőrgyilkosságról azt mondta, hogy együtt érez a meggyilkolt rendőr családtagjaival, gondoskodni fognak róluk. Meg kell becsülni a rendőröket, mert ez egy veszélyes szakma. Jó hír, hogy az elkövetetőt elfogták. A mi biztonságunk érdekében az ilyen veszélyes emereket gyorsan ki tudják iktatni - tette hozzá.

Gondoljunk arra, hogy ez megráz minket, mert nem mindennapos eset, Budapesten ez meglehetősen ritka eset. Mindez azt jelenti, hogy a rendőrök jól végzik a munkájukat, hogy nem történik mindennap ilyen. Az életünk valójában biztonságos és ezt meg kell becsülni.

A beszélgetést itt nézheti meg:

Beléptünk a veszélyek korába

Orbán Viktor szerint 2022 volt az az év, hogy valami megváltozott a világban, és beléptünk a veszélyek korába. A pandémia után háború jött, rossz szankciók, majd pedig energiaáremelkedés, miközben folyik a migráció is - sorolta.

2022 volt az az év, amikor mi európaiak beléptünk a veszélyek korába

- mondta.

2022-ben Magyarország az összes veszélyre aktívan reagált

A veszélyhez lehet úgy viszonyulni, hogy védekezünk ezek ellen. Sokan megdermednek a válságban, de ehelyett aktívan kell reagálni - mondta Orbán Viktor.

2022-ben Magyarország az összes veszélyre aktívan reagált, mert nem hagyjuk magunkat.

Védelmi állásokat építünk ki - tette hozzá. Magyarorország 2022-ben 17 milliárd eurót fizetett az energiáért, míg 2021-ben csak 7 milliárd eurót. Minderre úgy reagáltunk, hogy rezsivédelmi alap jött létre - mondta. A kormánytól azt várom, hogy 2023-ban is így reagáljon a bajokra - tette hozzá.

Magyarország nem áthárította az emberekre a teljes rezsiköltséget, így havi szinten 181 ezer forintot kapnak a családok. Ha ezt nem tettük volna, akkor a szegényebb családok mind tönkrementek volna

- mondta Orbán.

A beszélgetést itt meghallgathatja:

Folytatódik a szerencsétlenkedés

A szankciós helyzetről azt mondta a kormányfő, hogy valakinek azt kellene mondania, hogy "ezt elszúrtuk". Ha megszűnnének a szankciók, akkor az infláció megfeleződne - tette hozzá. Ehhez politikai döntést kellene hoznia valakinek - mondta Orbán Viktor.

Brüsszelben a nagy államok véleményét nem tudom megfordítani, így csak fékezni tudom a kártételt.

A következő időszakban ez a szerencsétlenkedés folytatódik majd a szankciók ügyében. A németek kapcsán nagy kultúrsokk ért minket, mert azt gondoltuk, hogy az ő válságkezelő képességük lényegesen jobb, mint másoké - jegyezte meg a kormányfő.

Nyertesek és vesztesek

Orbán Viktor arról is beszélt, hogy a rezsivédelmi alapba azok pénze került, akik extraprofitot értek el az elmúlt időszakban. Nyugaton ezeket az összegeket nem tudják begyűjteni, így az európai emberek a kárvallottjai lesznek a háborúnak. Gazdaságilag a legnagyobb vesztese Európa, míg a nyertese az Egyesült Államok - tette hozzá.

Brüsszel célja a magyar kormány megbuktatása volt

Orbán Viktor az Erasmus-ügyről azt mondta, a magyar diákok semmilyen kárt nem fognak elszenvedni. Magyar érdek, hogy a fiatalok külföldön szerezzenek tapasztalatot - tette hozzá.

Micsoda emberek ezek, akik más gyerekén állnak bosszút? - tette fel a kérdést a kormányfő. Általános gyakorlat, hogy Nyugaton politikusok ülnek az egyetemi kuratóriumokban - mondta. Brüsszel célja a kormányváltás volt Magyarországon, szeretnék, ha beengednénk a migránsokat - fejtette ki a kormányfő. A magyar kormányt erre nem sikerült rászorítani, és azt sem érte el Brüsszel, hogy ne a szülők végezzék el a szexuális felvilágosítást - tette hozzá. Minél több jogkört el akarnak vinni Brüsszelbe, és ehhez szintén nem járul hozzá a magyar kormány.

Éppen a fentebb bemutatott okok miatt akartak kormányváltást Brüsszelben, és finanszírozták a dollárbaloldalt. Most megpróbál minket Brüsszel rászorítani arra, amit ők akarnak.

A legutóbbi félévben pénzügyileg sarokba akarták szorítani Magyarországot, de a valóságban soha nem voltak ekkora tartalékai az országnak - tette hozzá.

Beruházási csúcs 2022-ben

Orbán Viktor szerint Magyarországon a 2010 óta lévő gazdasági stratégia arra épül, hogy aki dolgozni akar, az dolgozhasson. Egymillióval többen dolgoznak most, mint 2010-ben, és ez bizonyítja, hogy teljesültek a kormány tervei. Soha nem érkezett még annyi beruházás Magyarországra 2022-ben, mint korábban - tette hozzá.

Folyamatosan együttműködünk a gazdasági szereplőkkel, így gyorsan tudunk reagálni, a legfontosabb a munkahelyek megvédése.

Az inflációt egy számjegyűre kell szorítani az év végére

Orbán Viktor szerint a gazdasági élet szereplői döntik el a béremelés mértékét. "Biztosan mondom, hogy 2022-ben és 2023-ban együttesen reálértékben nőni fognak a bérek Magyarországon. Aktív válságkezelők vagyunk, és ambíciózusak, és 2023-ra is azt a célt tűztük ki, hogy a válságkezelés mellett a nagy nemzeti célokat sem adjuk fel. A családtámogatási rendszert és a munkahelyvédelmi eszközöket is bővítjük. Az inflációt egy számjegyűre le kell szorítani az év végére. Nem kerülhetünk azon országok közé, akik recesszióba kerülnek, 2023-ban is növekedni kell" - mondta.

2022-ben a költségvetési hiány és az államadósság is csökent 2021-hez képest - zárta szavait a kormányfő.

Borítókép: A Miniszterelnöki Sajtóiroda által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök interjút ad a Jó reggelt, Magyarország! című műsorban a Kossuth rádió stúdiójában 2022. január 28-án. MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán