Az Eötvös Gimnázium több diákja is azt állítja Facebook-hozzászólásokban, hogy az iskolában évek óta beszédtéma a megvesztegetés. Hallottak róla, hogy jómódú szülők rosszabb képességű gyerekei egyes tanárok megvesztegetésével kerültek be az iskolába. Több gyerek és a szülők csak most döbbentek rá, hogy miért tapasztaltak furcsaságokat a felvételi vizsgák körül. Több diák is azt írta a Facebookon, hogy most már szégyelli, hogy ebbe az „elit” gimnáziumba járt.

Lavinát indított el az a Metropolhoz eljuttatott hangfelvétel, melyből kiderült, hogy a budapesti Eötvös József Gimnázium igazgatója, Moss László és a gimnáziumhoz tartozó alapítvány vezetője, Kálmán Gábor több évtizede „árulnak” minimum félmilliós kenőpénzekért iskolai helyeket a felvételit elbukó, pénzes szülők gyerekeinek. Olyan pénzes szülők számára, mint például a Spar vezérigazgatója, és Demján Sándor unokája... A botrány kirobbanása után az Eötvös Gimnázium diákjai nagyon felháborodtak. Azt írják a Facebookon, hogy maguk között többször beszéltek erről a folyosókon. Sokan közülük már szégyellik, hogy ebbe az „elit” iskolába járnak.

A botrány kirobbanása óta egykori diákok és felvételizők Facebookon vallanak arról, hogy mindez nyílt titok volt a gimnáziumban, és évtizedek óta benne volt az iskolai légkörben, hogy egyes tanulókat a szüleik fizettek be az intézménybe.

Az ügy kivizsgálásában bíznak az egykori Eötvös diákok

Az Eötvös Gimnázium egyik volt diákja arról írt, nyomasztó érzés volt, hogy annyi köztük a jómódú, ámbár szerényebb képességű diák. A tisztességes felvételi révén bekerült tanulók igyekeztek, tanultak, míg a megvesztegetés révén bekerült diákok gyakran csak imitálták a dolgot. A diákok információi szerint állítólag pénzért is lehetett jó jegyeket szerezni.

„Ez a nyomasztó érzés benne volt az iskola légkörében. Nem az egyedüli diák voltam, aki érezte és kimondta, hogy bizony XY évfolyamtársunk milyen módon kerülhetett be az Eötvösbe és milyen módon szerzi az 5-ös érdemjegyeit” – írta egy egykori diák, aki szerint nagy arculcsapás volt, hogy némely pedagógus a gyerekek gazdasági háttere szerint osztályozott.

