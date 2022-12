Tájékoztató jellegű 6 perce

Itt az új felsőoktatási rangsor, tarolnak az orvosi egyetemek

A nemzetközi környezetben elért eredményeket is figyelembe véve készült legújabb UNIside ranglista abszolút győztese az Állatorvostudományi Egyetem, a második helyezettje a Budapesti Corvinus Egyetem és csak egy hajszállal lemaradva végzett a harmadik helyen a Semmelweis Egyetem. A szerkesztők képzési területenként összefoglaló ranglistát is készítettek, és az adott terület 3-5 legnépszerűbb szakjának képzőhelyeit is sorrendbe állították.

Illusztráció Forrás: Shutterstock

Az UNIside felsőoktatási híroldal új egyetemi rangsorának kialakításában a felvett hallgatók kiválósága, az adott szakot oktató kar/intézet oktatási-kutatási teljesítménye és a nemzetközi publikációk száma és hatása adták a főbb szempontokat. Az UNI in&out 2023 felsőoktatási évkönyvben megjelent sorrend a jövő kihívásainak megfelelő szempontrendszer mentén listázzák a hazai egyetemeket. A UNIside képzési területi rangsorának dobogósai

Forrás: UNIside Az UNIside portál és a kiadvány elsődleges célja, hogy a felsőoktatásba készülő diákok, az őket felkészítő tanárok, valamint a már a felsőoktatásban tanulók és dolgozók közelebb kerüljenek egymáshoz egy megkerülhetetlen szakmai ökoszisztémában, amit az UNIside jelent. Mindezt hiteles forrásokra (Oktatási Hivatal, Felvi.hu) építve, egy informatív, szakmai, mindemellett változatos és szórakoztató platformot kialakítva. Az UNIside hiánypótló és iránymutató portál a pálya-és szakmaválasztás útvesztőjében, amely a fiatalok önálló életkezdését is megkönnyíti.

