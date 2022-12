A Belügyminisztérium által csütörtök délután kiküldött kérdőívet a Kréta rendszerben 2022. december 15-ig tölthetik ki a köznevelésben tanuló diákok szülei és gondviselői. A kérdésekre mindenki anonim módon válaszolhat, személyes adatokat nem szükséges megadni – hívták fel a figyelmet, kiemelve: a kérdőív fontos jellemzője az is, hogy a válaszokat az osztályfőnökök és a tanintézetek munkatársai nem láthatják. Ha pedig egy szülőnek vagy gondviselőnek több gyermeke is tanul a köznevelésben, több kérdőívet is kitölthet – tették hozzá.

Miután a kitöltő megadja gyermeke életkorát és megjelöli iskolájának fenntartóját (tankerületi, egyházi, felsőoktatási intézmény, egyéb), tíz kérdésre válaszolhat. Az anonim módon kitölthető kérdőív olyan kérdéseket tartalmaz, amelyek a többi között a tanuló életkorára és tanulási szokásaira kérdeznek rá. Emellett olyan témaköröket érintenek, mint a biztonságos és rendezett iskolai környezet, a házi feladat elkészítésének időigénye, a tanulók tanítási órákon kívüli, szervezett elfoglaltságai, illetve az iskolai teljesítmény objektív mérése. Mindezeken felül a válaszolók saját véleményüket és javaslataikat is megfogalmazhatják, illetve válaszolhatnak arra a kérdésre is, egyetértenek-e azzal, hogy a pedagógusok bevonják a demonstrációkba a tanulókat.