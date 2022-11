„Magyar és román szakértők kidolgozták a magyar–román határon átnyúló fejlesztések programját, melyet novemberben be is nyújtottunk az Európai Bizottsághoz. Ha minden igaz, hamarosan megkapja a brüsszeli jóváhagyást, és 175 millió euró értékben ki is írhatjuk a határ két oldalán létrejövő fejlesztésekre vonatkozó pályázatokat.”