A településre megérkezett Bratislav Gašić szerb belügyminiszter is. A helyszínt jelenleg is vizsgálják helikopterekkel, drónokkal és más speciális eszközökkel. A szerb portál tájékoztatás szerint az akció – amelynek célja a migránsok és az embercsempészek előállítása – a következő napokban is folytatódni fog.

A letartóztatásokról szóló videót alább megtekintheti: