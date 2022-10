Meglehetősen zavaros bejegyzésében Gyurcsány Ferenc felesége arra buzdított, hogy „aki tud, tüntessen, akinek ez nem lehetséges, menjen ki az utcára sétálni és beszélgetni barátokkal, idegenekkel. Beszélgessetek az országról, közügyeinkről. Hangosan tiltakozva vagy csendben, de elszántan. Keressétek meg és csatlakozzatok a hozzátok legközelebbi tüntetéshez, vagy csak menjetek ki sétálni, beszélgetni a közterekre.”

Kiszelly Zoltán a felhívás kapcsán hangsúlyozta: 2006. október 23-án, a forradalom és szabadságharc 50. évfordulóján a Gyurcsány-kormány az ünnep méltó megünneplésére hivatkozva kordonnal zárta le a Kossuth teret, hogy az emberek ne tiltakozhassanak békésen az őszödi hazugságbeszéd és a brutális megszorítások ellen. – Akkor féltek az ellenük irányuló tüntetésektől, ezért ellenezték, hogy az ünnepnapokon politizáljanak a pártok. Most, ellenzékben az üléspontjuk határozza meg az álláspontjukat, most ők használják politikai eszközként az ünnepet – tette hozzá. Kijelentette, hogy a DK a tüntetésével megint megelőzte az összes többi baloldali pártot, ahogy tették azt az árnyékkormány megalakításával is.

Úgy vélte, hogy 2006-ot a DK át akarja pozícionálni, mert azt mondják, hogy a múlttal, azaz Gyurcsány Ferenccel nem kell foglalkozni, hanem Dobrev Klára a jövő. Az elemző rámutatott: egy kommunikációs kísérletet látunk arra, hogy Dobrev Klárát le lehet-e választani férjéről, Gyurcsány Ferencről, ezért használja a leánykori nevét, ezért beszélnek végig az árnyékkormányról, és talán hamarosan a DK neve is háttérbe szorul. Erre azért volt szükség, mert egy évvel ezelőtt Budapesten a baloldali előválasztás szavazói­nak többsége leszavazta Dobrev Klárát – idézte fel.

Hangsúlyozta, lehet, hogy a DK október 23-ára a köztársaság napjaként fog hivatkozni, hiszen 1989-ben ez volt a köztársaság kikiáltásának napja, és az ellenzéki párt a köztársaság híveként szokta beállítani magát. Úgy fogalmazott, valószínűleg összegyűlik majd öt-tíz ezer ember, amivel megmutatják azt is az árnyékkormány felállítása után, hogy volt tömegtüntetésük és van támogatottságuk, valamint fel tudnak mutatni képeket Dobrev Kláráról sok ember között. Szerinte Gyurcsány vezetőből egyeduralkodó akar lenni a baloldalon, vitathatatlanná akarja tenni a vezető szerepét, a használható politikusokat átvéve akarja támogatottságát húsz-harminc százalékra feltornászni, hogy a többiek kénytelenek legyenek kiegyezni vele.