A miniszterelnöki interjúról mi is tudósítunk, cikkünket folyamatosan frissítjük!

Az interjút itt követheti élőben:

A beszélgetést hamarosan itt is meghallgathatja.

1956-os párhuzamok

Orbán Viktor kormányfő a beszélgetés elején azt mondta, vannak, akik arról beszélnek, hogy a háborút meg kell nyerni, míg Magyarország az azonnali tűzszünet és a béketárgyalások mellett áll. Mi egy szabadságharcos nemzet vagyunk, 1956-ban is vállaltuk a háborút - tette hozzá. Mi 1956-ban azért harcoltunk, hogy kikényszerítsük a tűzszünetet és a béketárgyalást, hogy Ausztriához hasonlóan függetlenek legyünk. A mi '56-os logikánk alapján a megszállót arra kell kényszeríteni, hogy tárgyaljon.

Nem sok jó szankciót láttunk

Orbán Viktor elmondta, Európában van egy béketábor: Ferenc pápa, amerikai republikánusok, üzletemberek, Kissinger. A gazdasági megkönnyebbülést a béke hozná el - mondta a kormányfő. A tisztességesebb árakhoz a békével jutunk el. Nem sok jó szankciót láttunk eddig a világban. 10-ből 2-3 szokott beválni. Fontos lenne, hogy a szankciók mellékhatásai a kivetőkre ne gyakoroljanak rombolóbb hatást, mint a kivetettre. Az, hogy az energiatörpe vessen ki szankciót az energiaóriásra, az mindenképpen egyedi. Most szankciós felárat fizetünk - tette hozzá.

Orbán Viktor arról is beszélt, hogy Magyarország részletesen megnézi az asztalra kerülő szankciókat.

"Mindent megvizsgálunk, és ha a hazánk számára hátrányos szankciókat látunk, akkor felvesszük a küzdelmet. Egyetlen harci taktikánk van, mégpedig, hogy Magyarországot mentesítsék a szankciók alól. Minden szankciós csomag esetében a magyar energiapiacra negatív hatást gyakorló alól mentesítettük magunkat"

- mondta a kormányfő. Hozzátette: ha felmennek az árak Európában, azok magával húzzák a magyar árakat is.

A végső megoldás az lenne, ha elállnánk a szankciós politikától. Legközelebb november-decemberben kell meghosszabbítani a szankciókat, így ki lehet javítani a hibákat

- tette hozzá.

Hangsúlyozta: nő az elégedetlenség, így az európai kormányfők között is egyre többen mondják, hogy nem ezt ígérték.

Az európaiak csak veszíteni tudnak

Orbán Viktor felhívta a figyelmet arra, hogy az amerikai gáz ötször-tízszer olcsóbb, tehát fel kell tenni a kérdést, hogy ki nyer ezen.

Úgy van összerakva az egész, hogy az európaiak csak veszíteni tudnak - tette hozzá.

Orbán Viktor közölte, az, hogy gázvezetékeket robbantottak fel, súlyos dolog. Ez terrorcselekmény, és amely állam ebben benne volt, az terrorista állam - tette hozzá. Velem nem etetik meg, hogy nem tudják, mi történt, mert ma a műholdakról a lakásokba is be lehet nézni. Nekünk az a fontos, hogy az utolsó nagy kapacitású vezeték, ami gázt hoz, az a Török áramlat. Ha ezt működésképtelenné teszik, akkor azt terroristatámadásnak tekintjük, és úgy is lépünk fel.

Felére kell csökkenteni az inflációt

A mostani egy szankciós infláció - mondta a kormányfő. Ha az EU belátná, hogy változtatni kell a szankciós politikán, akkor néhány napon belül bizonyos termékek ára a felére esne - tette hozzá.

Ha a brüsszeli bürokraták másként járnak el, akkor nem lenne ilyen magas a mostani árszint.

Láttam már ilyet, 1998-ban már 15 százalék felett volt az infláció, és azt sikerült csökkenteni. Nem szabad hagyni az inflációt, harcolni kell ellene. A következő év végére legalább meg kell felezni az inflációt, és legalább egy számjegyűnek kell lennie, erre utasítottam a pénzügyminisztert és az MNB-t - mondta a kormányfő.

Borítókép: A Miniszterelnöki Sajtóiroda által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök interjút ad a Jó reggelt, Magyarország! című műsorban a Kossuth rádió stúdiójában 2022. január 28-án. MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán