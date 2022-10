Már nyomoznak az ügyben

A baloldali kampányfinanszírozási botrány azt követően robbant ki, hogy Márki-Zay Péter, a baloldal miniszterelnök-jelöltje elárulta, az általa vezetett Mindenki Magyarországa Mozgalom kétmilliárd forint körüli összegből gazdálkodott a választási kampányban, és még nyáron is több száz millió érkezett Amerikából a mozgalom számlájára. Az Action for Democracy nevű baloldali amerikai alapítványtól már korábban is érkeztek utalások, Amerikában sok donor adta össze számukra az adományokat.

Amikor azt kérdezték Márki-Zay Pétertől, hogy az amerikai tőzsdespekuláns is a támogatók között volt-e, azt válaszolta: „Nem hiszem, hogy Soros György konkrétan adományozott volna pénzt nekünk”, ami azt sugallja, hogy nem tudhatja pontosan.

A botrányra Gulyás Gergely így reagált a Kormányinfón:

A baloldal igyekszik elterelni a figyelmet a tiltott, jogellenes külföldi pártfinanszírozásáról. Sosem gondoltuk volna, hogy Magyarországon a baloldal dollárbaloldal lesz – vajon mit ígért a támogatásért cserébe a baloldal? Példátlan politikai botrány az ügy, egyértelműen jogellenes cselekedet volt, hiszen pártpolitikai kampányra külföldről pénzt elfogadni a rendszerváltás óta soha nem lehetett Magyarországon. A jogellenes magatartásnak pedig kell hogy legyenek következményei.

Úgy látszik, lesznek következményei az esetnek, hiszen a Nemzeti Nyomozó Iroda sikkasztás és pénzmosás gyanújával rendelt el nyomozást.

Valamit valamiért

Az Origo cikke szerint az egyik legkézenfekvőbb magyarázat, hogy a hatalmas pénzekért cserébe a baloldal teljes mellszélességgel támogatja a brüsszeli elit teljesen elhibázott szankcióit.