Dömötör Csaba hangsúlyozta: a szankciók nem működnek, ezért irányváltásra van szükség. Hozzátette: ezért is döntött a kormány arról, hogy nemzeti konzultációt hirdet.

Ha sokan állunk ki a változás igénye mellett a szankciós politikában, akkor annak lesz eredménye pont úgy, ahogy a betelepítési terveket meg tudtuk akadályozni a korábbi konzultációkkal és az egyértelmű eredményt hozó népszavazással

- jegyezte meg.

Kijelentette: nem további szankciókra, hanem a szankciós politika felülvizsgálatára van szükség.

Emlékeztetett: az Európai Bizottság elnöke még márciusban is arról beszélt, hogy majd 2027-re kell megszüntetni az orosz energiától való függőségünket és a német kancellár is azt mondta akkor, hogy szándékosan hagyták ki az orosz energiaszállítmányokat a szankciók közül, másképp ugyanis nem lehet biztosítani a fűtést, áramellátást, vagy éppen az ipar működését. A magyar országgyűlési választásokat megelőző versailles-i uniós csúcson is arról volt szó, hogy nem lesznek energiaszankciók - idézte fel az államtitkár.

Júniusban azonban minden megváltozott, olajszankciókról döntöttek és a magyar miniszterelnök kemény viták árán tudta egyáltalán elérni, hogy ezek ránk ne vonatkozzanak - mondta Dömötör Csaba.

"És azzal a lendülettel ráfordultak a gázszankciókra is, a következmények ismertek, a gázárak elszálltak, rövid idő alatt két- háromszoros szintre emelkedtek"

- folytatta, majd kijelentette: "a szankciók belengetése és elfogadása miatti emelkedés sokkal nagyobb volt, mint ami a háború kirobbanása után közvetlenül történt".

Szerintünk ez nem egy elit vita, mert a következmények drasztikusak és mindenki érzi is: fűtéskorlátozások, intézménybezárások, gyárleállások számos országban és akkor az elszálló élelmiszerárakról még nem is beszéltem

- sorolta a politikus, aki szerint "mivel a fűtési szezon még most jön, a neheze még csak most jön".

A nemzeti konzultációról azt mondta: kétféle hozzáállás létezik, az egyik szerint két választás között nem kell kikérni az állampolgárok, a választók véleményét. "Mi nem ezt valljuk, mi azt gondoljuk, hogy ha új körülmények jönnek, hogy ha nagy események történnek - a háború mégiscsak egy ilyen - akkor érdemes és ki is kell kérni az állampolgárok véleményét" - mondta.

Az energiaárakkal és a szankciókkal kapcsolatban olyan konkrét idézeteket is említett az államtitkár, mint például, azt hogy "nehéz ez, de meg kell csinálni" vagy hogy "küldjük a rezsiszámlákat Moszkvába". Megjegyezte:

"most lehet, hogy a brüsszeli elit nem érzi a szankciók következményeit, de az emberek döntő többsége érzi".

Dömötör Csaba hozzátette: minél lekezelőbbek a bürokraták, annál fontosabb, hogy mi viszont meghallgassuk az emberek véleményét. Hangsúlyozta: minden európai ország megfizeti most a szankciós felárat, nálunk nagyobb és gazdagabb országok is és nincs ember Európában, aki a saját életében ne érezné ennek terheit.

"Hát csoda-e ezek után, hogy mindenki dühös?" - vetette fel, majd úgy folytatta:

"mi is azok vagyunk, de a dühünket most cselekvéssé kell alakítani: a szankciós politika befuccsolt, ezért meg kell változtatni, ezt szolgálja a mostani nemzeti konzultáció".

Azt gondoljuk, hogy ha elegen állunk ki az igazunk mellett, akkor annak lesz következménye - mondta az államtitkár, aki szerint ebben nemcsak a konzultációnak van szerepe, hanem a más országokban megrendezett választásoknak is. Példaként említette az olaszországi választásokat, amelynek "eredményeiben nagyban benne van az, hogy nekik is voltak hasonló vitáik Brüsszellel más ügyekben is".

A szankciókról szólva rámutatott: vannak, amelyeket elfogadtak, ilyen például a ránk nem vonatkozó olajszankció és vannak, amelyeket belengettek, ilyen például a gázszankció. Dömötör Csaba szerint itt nagyon résen kell lenni már csak azért is, mert az elmúlt napok történései alapján most már nemcsak az ár a probléma, hanem az, hogy lesz-e egyáltalán elég gáz Európában. "Gondolok itt az Északi Áramlatnál történt robbantásra" - jegyezte meg.

Hozzátette: a Déli Áramlatnál is lehetnek problémák, mert karbantartási fennakadásokat jeleztek az elmúlt napokban. Mindemellett vannak olyan hangok, amelyek a fűtőanyagokra, a nukleáris fűtőelemekre is kiterjesztenék a szankciókat vagy éppen a paksi bővítésre is - mondta. Hozzáfűzte: a paksi atomerőmű már most is az olcsóbb áram garanciája, mint ahogy a paksi bővítés is egy hosszú távú megoldást jelentene.

A gáz- és a nukleáris szankciók belengetése szintén ellenkezik az ország érdekeivel, tehát ezekbe a vitákba is bele kell állnunk

- szögezte le Dömötör Csaba.

A konzultációval összefüggésben azt hangsúlyozta: a kérdések véglegesítése most zajlik. Hozzátette: az már biztosnak látszik, hogy október közepétől érkeznek majd a kérdőívek és a szokásosnak megfelelően online és postai úton is vissza lehet küldeni azokat.