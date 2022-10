A fenyegetettséggel kapcsolatban kifejtette: bármely munkavállalónak a fizikai munkástól az akadémikusig be kell tartania a jogszabályokat, és ez a pedagógusokra is vonatkozik. Ha valaki szándékosan nem megy be a munkahelyére és nem dolgozik a munkaidejében, akkor annak következményei vannak mérlegelési lehetőség nélkül – mutatott rá. – A polgári engedetlenség nem jogi kategória, mert jogellenes – hangsúlyozta, kiemelve, hogy polgári engedetlenséget soha nem anyagi haszonszerzés érdekében folytatnak.

Péntekre ismét egységes, országos tansztrájkot hirdettek, így nemcsak Budapesten, hanem több vidéki nagyvárosban is lesznek demonstrációk.

A szerdai pedagógustüntetésen valamennyi ellenzéki párt képviselői is részt vettek. A csepel.info információ szerint a holnapra a XXI. kerületbe meghirdetett élőláncot többek között a Demokratikus Koalíció (DK) alelnökének, Vadai Ágnesnek a testvére szervezi, aki a jövőben a párt önkormányzati, sőt parlamenti képviselőjelöltje is lehet. A csepeli blog azt írta, a szervezők azt szeretnék, ha a demonstrálók minél több gyermeket vinnének magukkal.

