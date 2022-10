Egyre nő a feszültség a Fővárosi Közterület-fenntratónál (FKF), ahol az egyik hulladéktelep dolgozói már a munkát sem voltak hajlandó felvenni a minap. Mindeközben a közműholding vezérigazgatója, a luxus életmódjával előszeretettel kérkedő, többszörös milliárdos Mártha Imre tovább ingerli a kétségbeesett alkalmazottakat. A Gyurcsány-fiókaként is emlegetett vezető hivatali ideje alatt az FKF-dolgozók helyzetének bizonytalanságáról és rossz közérzetéről lehetett hallani, és a sajtóba is rendszeresen jutnak el az indokolatlanul alacsonyan tartott fizetésekkel, valamint a rossz munkakörülményekkel kapcsolatos sérelmeik. Ezeket az FKF-nél szeszélyes személyzeti döntésekkel és nehezen érthető elbocsátásokkal is tetézték az elmúlt években.

A napokban már olyan mértékben elmérgesedett a helyzet, hogy az FKF Mélyfúró utcai hulladéktelepén a dolgozók nem vették fel a munkát. Azonban a luxusautókat, százmillió forintos versenylovat és egyéb, hasonlóan drága vagyontárgyakat birtokló Mártha úgy próbálta lecsillapítani a kedélyeket, hogy kukásautón ment ki a helyszínre a dolgozókba „lelket önteni”. Kérdés, hogy ezzel nem csak olajat öntött-e a tűzre a vezérigazgató, hiszen a munkatársai előtt is jól ismert az extravagáns életmódja: épp utóbbiak nyomozták ki, hogy a szolgálati autója mellett Mártha egy csillagászati értékű Bentley-t is fenntart.

Keresi a feltűnést

Mártha Imre láthatóan megelégszik azzal, ha az ominózus kukásautózós epizódhoz hasonló manővereivel a figyelem középpontjába kerül, hiszen korábban is rendszeresen keltett feltűnést a különböző önreklámozó PR-akcióival. Az is sokat elárul a személyiségéről, hogy mindig a sajtó jelenlétében szervezi az úgynevezett jótékonykodásait. Így például a Blikk hasábjain jelent meg, hogy „a Főtáv új vezére” az FKF felügyelőbizottságának elnökeként kapott fizetését utcaseprők között osztja szét, de az is bekerült az újságokba, amikor 2008-ban az akkor általa vezetett Magyar Villamos Művek Zrt. (MVM) a Semmelweis Egyetem I. számú Gyermekgyógyászati klinikáját támogatta. A celebvilágban is megmerítkezett Mártha, amikor néhány éve versenyt úszott Cseh Lászlóval, teherautóval versenyzett egy rallin, s még Kovács „Kokó” Istvánnal is bokszolt. Korábban több hírességgel is partnerkapcsolata volt, köztük a Barátok közt egykori színésznőjével, Balogh Edinával és a Jóban Rosszban játszó Szabó Zsófival. Az is sokat elárul Mártha személyiségéről, hogy egyes szám első személyben írta a bemutatkozó szövegét a „szakmai-közéleti” portálján, amelyet egyébként saját magáról nevezett el.

Bár Mártha az első Orbán-kormány alatt kezdte vezetői pályafutását az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Rt. Energetikai és Infrastruktúra Igazgatóságának a fejeként, a 2000-es évek elejétől már a baloldali kormányok holdudvarában mozgott. Miután igazgatósági tag lett az MVM-nél, több mint nyolc éven keresztül töltött be csúcsvezetői pozíciókat a vállalatnál, 2008 és 2010 között pedig az MVM-csoport vezérigazgatója volt. Bár utóbbi pozíciót 2008 májusában, nem sokkal az SZDSZ kormányból történő kilépése után kapta meg, Gyurcsány Ferenc már az év márciusában bejelentette, hogy leváltja a korábbi vezérigazgató Kocsis Istvánt. A balliberális Népszabadság pedig Mártha méltatásával készítette elő a kinevezését.

