Cikkünk frissül!

Az amerikai hírszerzés állítása az ukránokról

A dolgok jobban mennek most az ukrán oldalon délen, mint az orosz oldalon – mondta Colin Kahl amerikai védelmi miniszterhelyettes. A washingtoni székhelyű Háborúkutató Intézet (ISW) szerdán arról számolt be, hogy az ukrán erők valószínűleg kedden elfoglalták a Balaklijától kevesebb mint 3,2 kilométerre északnyugatra fekvő Verbivkát.

Folytatódott az ágyúzás a Zaporizzsja atomerőmű közelében

Ukrán tisztviselők azzal vádolták az orosz erőket, hogy a zaporizzsjai atomerőművel szemben lévő Nikopol városát, valamint Enerhodart lőtték. "A kommunális és egyéb szolgáltatók alkalmazottainak egyszerűen nincs idejük a legsürgősebb helyreállítási munkálatok elvégzésére sem, mivel az újabb és újabb ágyúzások ismét lerombolják a munkájukat" - mondta Enerhodar ukrán polgármestere, Dmitro Orlov a Telegramon.

Magyarország segít

Magyarország területére 2022. szeptember 7-én az ukrán-magyar határszakaszon 5861 fő lépett be. A román-magyar határszakaszon belépők közül 6828 fő nyilatkozott úgy, hogy Ukrajnából érkezett. A beléptetettek közül a rendőrség 249 embernek állított ki ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást.

Az ukrajnai háború elől 2022. szeptember 7-én 63 ember, köztük 19 gyermek érkezett Budapestre vonattal - közölte a rendőrség.

Meglepetésszerű ellentámadás

Ukrajna egy meglepetésszerű ellentámadás keretében több települést is visszafoglalt az északkeleti Harkov régióban. Az oroszok által ellenőrzött Donyecki Népköztársaság egyik tisztviselője kedden azt mondta, hogy az ukrán erők „körbevették" Balakliját, a Harkov és az oroszok által megszállt Izium között lévő 27 ezres várost.

A háború alatt sem áll le a bűnüldözés

Az ukrán elnök emlékeztetett: már többször hangsúlyozta, hogy Ukrajnában nem lesz helye a csempészeknek és a bűnözői hálózatoknak. Szerinte ezt néhányan nem értették meg, de most meg fogják. Bejelentette, hogy fontos akciót hajtott végre az Ukrán Biztonsági Szolgálat: csempészeket segítő vámosokat, köztük vezetőket is eltávolítottak hivatalukból, és bűnügyi eljárást indítottak ellenük. Hogy pontosan hány személyt érintettek az akciók, nem részletezte.

Zelenszkij válaszolt Putyinnak

A hajózási blokád feloldása óta Ázsiába 54, Afrikába 16, Európába 32 gabonaszállító hajó indult útnak Ukrajnából, az Európába érkezett szállítmányok nagy része pedig más útvonalakon szintén Ázsiába és Afrikába került - mondta éjszakai videóüzentében az ukrán elnök. Volodimir Zelenszkij ezzel válaszolt Vlagyimir Putyin orosz elnök szerdai felvetésére, aki az ukrajnai gabonaexport esetleges korlátozását azzal indokolná, hogy a szállítmányok nem Afrikába, hanem az EU-ba mennek.

"Oroszországban már régóta nem hallatszanak igaz szavak hivatalos szinten, és ez senkit sem lep meg" - fogalmazott az ukrán elnök.

Nem feledkeznek meg az ukrán foglyokról

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök videóüzenetében igyekezett megnyugtatni a kétkedőket, hogy Ukrajna nem feledkezik el a fogságba esett embereiről. Azt mondta, hogy hírszerzési és egyéb szinteken sosem állt le az a munka, amelynek célja az ukrán hadifoglyok kiszabadítása. A különböző harci helyzetekben igyekeznek minél több ellenséges katonát elfogni, hogy fogolycserével ösztönözzék az ukrán hadifoglyok szabadon bocsátását.

Külön ünnepnapot kap az ukrán katonai hírszerzés

Az ukrán elnök videóüzenetében bejelentette, hogy ezentúl szeptember 7-e az ukrán katonai hírszerzés ünnepnapja lesz. Volodimir Zelenszkij különösen elégedett a munkájukkal, szerinte nem lehet túlbecsülni a hírszerzés hozzájárulását az ország védelméhez és leendő győzelméhez. Ennek megfelelően többeket állami kitüntetésben részesített. Korábban állami szinten nem létezett ilyen ünnep, pedig a katonai hírszerzők általában ezen a napon kaptak gratulációt.

Jó híreket közölt az ukrán elnök

Éjszakai videóüzenetében Volodimir Zelenszkij ukrán elnök jó hírekről számolt be a harkovi régióból - anélkül, hogy bármilyen konkrét katonai sikert megemlített volna, szerinte ugyanis most nincs itt az ideje arról beszélni, hogy mely településekre került vissza az ukrán zászló. Néhány napja kezdte el direktben megnevezni azokat a katonai egységeket, amelyeknek köszönetet mondott a harci tevékenységükért vagy megdícsérte őket az eredményekért. Most is így tett, öt dandár katonáit említette a legjobbak között.