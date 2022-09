Magyarország történetének legnagyobb humanitárius programja keretében áll ukrán barátai segítségére. Kifejtette: eddig közel másfél millió ember érkezett Magyarországra. Hozzátette: Magyarország korábban is tett felajánlásokat sebesültek ellátására, aknamentesítésre, ezeket az ajánlatokat továbbra is fenntartja, s egy katonai elsősegélynyújtásra vonatkozó képzés is bejelentett.