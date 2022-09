Frissül

Gulyás Gergely, a Miniszterelnökség vezetője arról beszélt, hogy a háború és az arra adott szankciók brutális energiaáremelkedéshez vezettek. Annak érdekében, hogy ezektől a káros következményektől megóvjuk az embereket, a kormány korábban is hozott döntéseket. A benzin- és élelmiszerárstopot meghosszabbítjuk - jelentette be Gulyás. A kamatstopot is legalább fél évvel meghosszabbítjuk - tette hozzá.

Gulyás Gergely arról is beszélt, hogy talán többen férnek bele a meghatározott átlagfogyasztásba, mint amennyit a kormány korábban számolt.

A kormány mindent megtesz annak érdekében, hogy olyanok legyenek a magyar költségvetés adottságai, hogy a mostani árstopok és rezsitámogatási rendszer életben maradjon.

A Miniszterelnökség vezetője szerint a cél az, hogy a háború végeztével és a szankciók végeztével rohamosan csökkennének az árak.

Az energiaintenzív vállalkozásokat is meg kell védeni, és a kormány ennek megfelelő tervet fogadott el. Nagy Márton arról beszélt, hogy az energiaintenzív vállalkozások azok, amelyeknek a nettó árbevételének 3 százaléka az energiára ment. A program október 1-jével indul és 2023 végéig tart. Az egyik elem a működési költségek és a beruházási költségek támogatása - tette hozzá. A működési költségek esetében a tavalyi évhez képest az árnövekedés 50 százalékát fizetik ki októberben, novemberben, decemberben. A beruházási költségek esetében az önerő támogatásában segítik a kkv-ket 15 százalékig - mondta a miniszter.

A kkv-k esetében a feltétel, hogy 90 százalék alá ne csökkenjen a foglalkoztatottsági szám. Nagy Márton elmondta, hogy még nem döntött a gyármentő vállalatok megsegítéséről. Itt még csak beruházási támogatás van az energiahatékonyság segítésében - tette hozzá. Néhány szektorban az energiaárak elszabadulása miatt munkaerő-csökkentés jöhet, és ezért elindul egy új munkahelyvédelmi-akcióterv.

Uniós kérdések

Gulyás Gergely az uniós tárgyalásokról azt mondta, a kondicionalitási területen nyitott kérdés nem maradt. A vállalásokat a kormány jóváhagyta, és benyújtja a javaslatokat a parlamentnek - tette hozzá. A kölcsönös bizalmatlanság helyett egy kölcsönös bizalmi tárgyalás volt. A megállapodás része, hogy azokat a vállalásokat teljesítsük, amit a bizottság felé vállaltunk - tette hozzá.

"Gyurcsány még felhatalmazás nélkül is kormányt alakít"

A Gyurcsány-Dobrev páros esetében, ha korábban bármi kétsége lett volna bárkinek, hogy nem Gyurcsány a baloldal vezére, akkor mostanra teljes bizonyosságot nyert a Fidesz kampány elmondott állítása, hogy Gyurcsány a baloldal vezére - mondta az Origo kérdésére Gulyás Gergely. Gyurcsány még kormányzati felhatalmazás nélkül is kormányt alakít - tette hozzá.

Nagy Márton az Origo kérdésére elmondta, hogy a kkv-k számára való működési költségi támogatás meghosszabbításáról a tapasztalatok fényében döntenek majd, és erre várhatóan decemberben kerülhet sor.

Oroszország csak nyert a szankciókon

A Miniszterelnökséget vezető miniszter az Origo kérdésére elmondta, hogy a szankciókon eddig Oroszország busás hasznot könyvelt el, míg Európa számára csak nehézséget okozott. Ennek fényében érdemes lenne felülgondolni az álláspontokat. Verhofstadt álláspontja most a baloldal álláspontja Európában és Magyarországon is.

Mindenki próbáljon meg a lehető legtöbbet spórolni az energiával, de az önkormányzatok esetében egyelőre még nem született kormánydöntés - mondta kérdésre Gulyás Gergely.

Ez a józan ész időleges sikere

A józan ész időleges sikere az, hogy a gázársapkát nem fogadta el az Európai Bizottság - mondta kérdésre Gulyás. Ez egy vicc, de rendkívül unalmas - mondta az európai parlamenti határozatról Gulyás. Ez egy nyomásgyakorlás a baloldali pártoktól, hogy a hazai tanárok és egészségügyi dolgozók ne kapják meg a fizetésemelésüket, miközben a baloldali képviselők több mint 5 millió forintot keresnek euróban.

Az uniós országok felénél van a magyarhoz hasonló program

Tanulmányoztuk az európai példákat, és az uniós országok felénél van a magyarhoz hasonló program az energiaintenzív iparágak esetében - mondta kérdésre Nagy Márton. Itthon célozni kell, és ezért a termelői szektort érinti a mostani program. A gyármentő program is hamarosan elkészülhet.

Az USA a legnagyobb nyertes

Nagy Márton kérdésre elmondta, az USA-ban hatodannyiba kerül a gáz, mint az EU-ban, tehát az amerikai cégek energiaköltségei ott vannak, ahol egy és két éve. Az USA a legnagyobb nyertese a szankcióknak és a kialakult helyzetnek.

Drámaian rossz a migrációs helyzet

A Miniszterelnökséget vezető miniszter a migrációs helyzetről azt mondta, hogy az drámaian rossz, csak pénteken 725 embert tartóztattak fel. Heti 5 ezer fő próbál meg jogellenesen átjutni. Egy állami létnek a legfontosabb attribútuma, hogy képes megvédeni a határait.

A nők döntési szabadságát nem érinti a döntés

Olyan helyzet nem állhat elő, hogy kórházat, vagy rendelőintézetet be kelljen zárni takarékossági okok miatt - mondta kérdésre Gulyás Gergely. Semmilyen szigorítás nem történt az abortusztörvény esetében - mondta egy másik kérdésre a miniszter. A nőknek a döntési szabadságát nem érinti a döntés - tette hozzá.