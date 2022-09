Mint ahogy arról korábban beszámoltunk, Hann Endre azt kifogásolja, hogy az őszödi beszéd kiszivárogtatása utáni időszakot feldolgozó filmben szereplő, Endre nevű karaktert szerinte róla mintázták. Kálomista Gábor a Mediaworks podcast műsorában azonban azt az álláspontját fejtette ki, hogy egy valós eseményekre épülő fikciós filmről van szó, ami megtörtént eseményen alapul. Véleménye szerint ahogyan Micimackót vélhetően medvékről mintázták, úgy a filmbéli Endre karaktere is egy közvélemény-kutató archetípust jelenít meg. Kálomista szerint aggasztó, hogy egy fikciós filmet a bíróságon kell megvédeni, ugyanakkor azt is leszögezte, hogy csupán a filmkészítői énje tiltakozik a per ellen, mint magánember, nem emel szót, hiszen nincsen takargatnivalója.

A producer szerint, ha elmarasztaló ítélet születik, akkor innentől kezdve bármelyik játékfilmben, bárki magára ismerhet. Viszont annak kifejezetten örül, hogy az Elkxrtuk ismét a figyelem középpontjába került, ezért magáról a bírósági eljárásról dokumentumfilmet is forgat. A tárgyalás október 11-én folytatódik, Kálomista szerint nem lenne meglepő, ha ítélet is születne.