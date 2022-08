Az MSZP jelenlegi társelnöke, Tóth Bertalan április végén jelentette be, hogy a posztért nem indul újra a párt soron következő tisztújításán. Noha a procedúra alig egy hónap múlva, szeptember elsején kezdődik, mindeddig senki, így az egyik esélyesként emlegetett szombathelyi polgármester, Nemény András sem jelentkezett be hivatalosan a tisztségre – értesült a Magyar Nemzet szocialista elnökségi forrásokból, akik a meglehetősen rendhagyó helyzetet többféleképpen is magyarázták.

Volt, aki azt állította, csupán arról van szó, hogy a hosszúra nyúlt rendkívüli parlamenti ülésszak után minden lehetséges aspiráns nyaral, pihen, a családjával tölti az időt.

Mások arra utaltak: a pártban tudatosan döntöttek így annak érdekében, hogy a média ne a szocialisták belső ügyeivel foglalkozzon. Abban ugyanakkor a Magyar Nemzet valamennyi forrása egyetértett, hogy augusztus 20-a után felgyorsulhatnak az események, és az aspiránsok bejelenthetik indulásukat.

A favorit és a többiek

Neményt azért is tartják favoritnak, mert mögötte Molnár Zsolt budapesti elnök áll Ujhelyi István, az Európai Parlament szocialista képviselőjének beszámolója szerint. Tény, hogy bár Nemény konkrétan nem erősítette meg ebbéli ambícióit, közösségi oldalán sejtelmesen úgy fogalmazott: nagy szükségét látja egy modern, tartalmában és szervezeti struktúrájában is a mai kor kihívásaira hatékonyan reagáló szociáldemokrata párt létének.

Olyannak, amelyik az öncélú kritizáláson túl igazi alternatívát mutat a mai hatalomnak, de nemzeti sorskérdésekben akár együttműködni is képes. Ennek megteremtésében, ha vannak hozzá partnerek, szívesen vállalok munkát, feladatot. Hogy pontosan mit, abban Szombathely városáért érzett felelősségem is meghatározó lesz

– fogalmazott.

A Magyar Nemzet forrásai azt állították, hogy augusztus 20-a után Nemény Andráson kívül bejelentkezhet még a társelnöki posztra Harangozó Tamás, illetve Hiller István is. Utóbbival kapcsolatban egyesek úgy pontosítottak: Hillert inkább sokan szeretnék látni az MSZP régi-új vezetőjeként, ám ő továbbra is választmányi elnök akar maradni. Végül, de nem utolsósorban némelyik forrás szerint az sem kizárt, hogy akár még Tóth Bertalan is meggondolhatja magát és elindulhat a társelnöki posztért.

A szocialisták egykori elnöke, Mesterházy Attila úgy fogalmazott, a pártban nem akarnak radikális változást, ami azonban szükséges ahhoz, hogy az MSZP a „saját haláltusáját túlélje”.

– Ketyeg az óra, én arra hívnám fel az MSZP tagjainak és támogatóinak figyelmét, hogy ha nem fogunk össze és nem számolunk le ezzel a típusú belső hatalmi harccal, akkor azt gondolom, hogy vége van a Magyar Szocialista Pártnak – fogalmazott Mesterházy Attila.

Ujhelyi szervezkedik

Közvetlenül a baloldal katasztrofális választási veresége után, áprilisban Ujhelyi István is bejelentette, hogy megpályázza a posztot, sőt jelezte azt is: a párt nevét "Esély - Magyar Szociáldemokraták Pártközösségére" változtatná meg.

„El kell fogadnunk, hogy az MSZP brandje avíttá vált, megkopott, az elmúlt évtizedek alatt elhasználódott […] ki kell tudni mondani, hogy elhervadt a szegfű” – írta ekkor a politikus, aki június végén mégis bejelentette visszalépését. Ezt azzal indokolta, hogy a párt radikális megújítására vonatkozó javaslatai „inspiráló vitákat” indítottak el a közösségen belül, ugyanakkor „politikai közösségünk jelentős személyiségei befeszültek […] egyértelművé tették számomra, hogy nem velem képzelik el a párt vezetését. Le is fagyott a belső rendszerünk, egyre inkább látszott, hogy ismét nem a kifelé való megerősödésünk, hanem a belső harcaink viszik el az ­energiát”.

A brüsszeli képviselő viszont továbbra is aktívan hirdeti új közösségi platformját. Közben folyamatosan támadja a kormány intézkedéseit, és felszólította a Fideszt a miniszterelnök eltávolítására. Korábbi elképzelését a párt megújításáról nem adta fel, amelyről néhány nappal ezelőtt közzétett bejegyzése árulkodik. A politikus „Esély közösség” néven indított, párton belüli mozgalmának népszerűsítésére jelenleg is aktívan koncentrál. Elmondása szerint egy „valódi, hiteles szociáldemokrata közösséget” lehet megjeleníteni a Fidesz polgári köreire kísértetiesen hasonlító platform részeként - írja a Magyar Nemzet.

Borítókép: Tóth Bertalan, az MSZP jelenlegi társelnöke (b) és Hiller István, az MSZP választmányi elnöke, fotó: MTI/Illyés Tibor