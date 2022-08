Az elmúlt évek legnagyobb botránya Joe Biden fiának, Hunter Bidennek a nevéhez fűződik, aki miután egy szervizben otthagyta a laptopját, arról bizalmas információk szivárogtak ki a nyilvánosságba a 2020-as elnökválasztási kampányban. Nemcsak magánéleti titkaira (drogok, prostituáltak) derült fény, hanem arra is, hogy a Biden család stabilan megvetette a lábát Ukrajnában, ami a jelenlegi háborús helyzetben teljesen új értelmet nyert. Egész pontosan rávilágít arra, hogy az amerikai elnöknek miért áll érdekében folytatnia, illetve kiszélesítenie a fegyveres harcokat.

Az ukrán kapcsolat

Hunter Biden legvitatottabb tisztsége egyértelműen az ukrán Burisma Holdings volt, ahol igazgatósági tagként dolgozott 2014 és 2019 között.

A cég 2002 óta nyomul az ukrajnai olaj- és gáziparban. Miután a társaságnál landolt, a politikuscsemete feladata a hivatalos megfogalmazás szerint az volt, hogy "a jogi ügyeket intézze, és támogatást nyújtson a vállalatnak a nemzetközi szervezetekkel való kapcsolattartásban". A biznisz és a politika ezúttal is erősen összeért, így nem meglepő, hogy Biden szerepe elsősorban a politikai kapcsolatépítésre szorítkozott - erre pedig tökéletesen alkalmasnak bizonyult, a lebukásáig. Főleg, hogy édesapja ekkor már veterán és befolyásos politikusnak számított: egész pontosan az Egyesült Államok alelnöke volt.

Magasról szóltak le

Miután a magát sérthetetlennek gondoló ifjabb Biden a szervizben hagyta a munkaeszközét, a New York Posthoz kerültek az azon lévő információk. A lap 2020 októberétől kezdve fokozatosan adta közre a Biden családra nézve kompromittáló anyagokat. Ennek során derült fény Hunter Biden ukrajnai illegális lobbitevékenységére.

A gépen talált e-mailek arról tanúskodtak, hogy amíg pozícióban volt, bemutatta apját a Burisma legfőbb vezetőjének, Vadym Pozharskyi ügyvezetőnek. Nem kell különösebben elmagyarázni, miért elképesztően botrányos ez. Azonban még közel sem lett vége a történetnek: egy másik levél szerint Pozharskyi arra kérte Huntert, hogy politikai célokra használja a pozícióját a vállalat érdekében: "Sürgősen szükségünk van a véleményére, hogy hogyan tudná a befolyását használni". Az e-mailben az állt, hogy néhány ukrán miniszter dokumentumokat kért a Burisma számára kiadott engedélyekkel kapcsolatban. Pozharskyi a beszélgetés során aggodalmát fejezte ki amiatt, hogy az akkori, oroszbarát ukrán kormány veszélyeztetheti a Holding energetikai üzletágát. 2014 novemberében aztán Viktor Janukovics megbukott, így minden akadály elhárult a cég terjeszkedése elől.

2020 decemberében, közvetlenül az amerikai elnökválasztás után kiderült, hogy az igazságügyi minisztérium adófizetés elmulasztása miatt vizsgálatot indított Hunter Biden ellen. A vádak szerint megsértette az adótörvényeket, adót csalt, és még pénzmosással is vádolták, különösen a külföldi országokban folytatott lobbitevékenységével kapcsolatban.

Viktor Shokin ukrán főügyész az energetikai vállalattal szemben indított vizsgálata során arra jutott, hogy a Burisma kihasználta Hunter pozícióját, hogy befolyásolja kormányzati pozícióban lévő édesapját.

Állítólag Joe Biden megfenyegette Petro Porosenko akkori ukrán elnököt, hogy a szövetségi kormány nem ad egymilliárd dolláros segélycsomagot Ukrajnának, ha Shokint nem rúgják ki azonnal. Ez végül megtörtént, ami a Burisma és Biden fia elleni vizsgálat megszüntetéséhez vezetett.

Üzlet, üzlet és üzlet

Nem a Burisma volt az egyetlen kapcsolódási pont Hunter Biden és Ukrajna között. A háború kirobbanása után Moszkva azzal vádolta meg, hogy ő szervezte az ukrajnai biolaborokat. Az amerikai elnök fia egyből tagadott, azonban az oroszok nyilvánosságra hozták a bizonyítékaikat.

Ugyanis az orosz védelmi minisztérium birtokába került az a levelezés, amelyet Biden az amerikai Védelmi Fenyegetéscsökkentő Ügynökség (DTRA), a Pentagon ukrajnai vállalkozóinak munkatársaival folytatott, és ez megerősíti, hogy Hunter Biden fontos szerepet játszott a kórokozókkal folytatott ukrajnai munka pénzügyi hátterének megteremtésében. Ezekből kiderül, hogy

Hunter Biden forrásokat biztosított a kórokozókkal kísérletező Black and Veach és Metabiota cégek számára, amiből az is következett, hogy a Pentagon valódi céljai messze nem tudományosak Ukrajnában.

Az oroszok szerint a biológiai fegyverek célba juttatásához és alkalmazásához szükséges technikai eszközök fejlesztésével is foglalkoztak Ukrajnában, ami - szerintük - alapjaiban veszélyeztette Oroszország létét.

Hunter Biden nemcsak az olaj- és gázipari területen fordult meg a keleti országban, hiszen komoly érdekeltségei vannak az ukrán gabonaexportban.

Nagy a tét

Ahogy az eddigiekből is kitűnik, a Biden családnak kiterjedt üzleti kapcsolatai és gazdaságilag gyümölcsöző érdekeltségei vannak Ukrajnában. De ismerve a viszonyokat, a biznisz csak addig működik, amíg Amerika-barát kormány van hatalmon, ellenkező esetben minden borulhat.

Így a tét óriási nekik: dollármillióik forognak kockán, arról nem is beszélve, hogy a demokrata körök egyik fontos befolyási övezetét veszíthetik el. Nem csoda, hogy képesek elmenni a falig, és nem válogatnak az eszközökben. Csakhogy számukra kedvezőtlenül alakulnak az események, hiszen az oroszok fokozatosan nyomulnak előre. Ebből pedig az is következik, hogy Bidennek az ukrajnai üzleti érdekeltségei miatt érdekében áll a fegyveres összetűzések kiszélesítése, ami akár egy világháborúval is fenyegethet.

A teljes cikket itt olvashatja el