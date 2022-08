Gyurcsány Ferenc egykori államtitkára kedden ismét a rezsicsökkentés ellen érvelt, miközben a valóságtól elrugaszkodott rémhírekkel állt elő az ATV-ben. A műsorban a hazai gázellátás helyzetét taglalták, kételkedve abban, hogy lesz-e elegendő mennyiség a fűtési szezonban. „Tehát mi az igazság? Vagy most ténylegesen, akkor ez most két hónap, hat hónap, egy hónap, mi lesz itt télen?” – tette fel a kérdést Horn Gábor. A Republikon Intézet vezetője ezután azt kezdte fejtegetni, hogy az 1960-as években télen előfordult „szénszünet” az iskolákban, mert Magyarországon nem volt elegendő mennyiségű tüzelőanyag a fűtéshez. – Én nem tartom egyáltalán kizártnak, hogy ez például be fog következni, de a miniszter azt mondta, hogy ez biztos, hogy nem – fűzte hozzá egyből a cáfolatot is.

Később a műsorban a rezsicsökkentést kritizálta a Gyurcsány-kormány egykori államtitkára. „Most látszik, hogy milyen baromi káros volt, már elnézést, ez az egész rezsicsökkentés, mert azok a folyamatok, amiket most hiányolunk azzal, hogy Magyarországon az energiahordozókat mesterségesen olcsóvá tették, ami egyébként időnként drágább volt, mint máshol. Azoknak a lépéseknek még a lehetőségét – nemhogy a kényszerét – se hozta elő, amivel most küszködik Magyarország nagy része” – fogalmazott Horn Gábor.

Nem ez az első alkalom, hogy a volt SZDSZ-es politikus támadja a rezsicsökkentést és általában a hatósági árakat. Az N1TV május 28-i adásában a benzinár-szabályozás kapcsán hitet tett a piac mindenhatósága mellett is, azt fejtegetve, hogy ő egyébként piaci fundamentalista, és azt gondolja, hogy a piacnál nincs jobb dolog a világon, ezért az ársapkához hasonló közvetlen állami beavatkozást elfogadhatatlannak tartja.

Júliusban a Republikon Intézet Facebook-oldalán arról írt, hogy szerinte „eljött az igazság pillanata, összeomlott, aminek össze kellett omlani, lelepleződött a határtalan, közpénzből tákolt hazugság: nem tartható tovább a rezsicsökkentés”. Horn szerint Orbán Viktor felszámolja „a Föld talán legigazságtalanabb támogatási rendszerét”.

A valóság mindezzel szemben az, hogy a rezsicsökkentés továbbra is fennáll, az átlagfogyasztás szintjéig jóval a piaci ár alatt jut gázhoz és áramhoz minden magyar háztartás, ráadásul a keddi kormányinfón további kedvezményt jelentő módosításokat jelentett be Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter, ami éppen az igazságosság szellemében azokon segít, akiknél alacsonyabb fűtőértéke van a gáznak.

A téli fűtési szezonra vonatkozóan a Belügyminisztérium korábban már jelezte, semmiféle döntés, parancs vagy utasítás nem született még, ahogy jogszabály sem keletkezett az iskolák fűtésével kapcsolatban. Leszögezték, hogy évtizedek óta érvényben van az is, hogy legalább 20 Celsius-fokosra kell fűteni az iskolákat. Ez nem jelenti azt, hogy többre ne lehetne. Az oktatási intézmények fűtése mindenhol megoldott – hangsúlyozta a belügyi tárca. Szó sincs tehát arról, hogy „szénszünetre” készülnének az iskolákban. A kormány folyamatosan szerzi be a plusz gázforrásokat, és a már említett keddi kormányinfón Gulyás Gergely azt is elmondta, hogy jelenleg a magyar gáztárolókban 3,8 milliárd köbméter földgáz van, ami 76 téli napra elegendő, ha a lakossági és ipari fogyasztást is figyelembe vesszük. Ez a mennyiség csak a lakossági fogyasztásra vetítve fél évre elegendő gázt jelent.