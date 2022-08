Ezzel együtt a jobbikos csoportok is igen vegyes képet mutatnak, szemlátomást komoly harc megy a kisebb-nagyobb követői létszámú csoportokért. Az elmúlt napokban a Jobbikból való kilépésükről hírt adó 18 alapszervezetnél is jól érzékelhető, hogy több mint a fele közösségi oldalát továbbra is a Jobbik kezeli – tartalmuk teljesen megegyezik, vagyis látható, hogy a párt központilag teszi ki a különböző bejegyzéseket.