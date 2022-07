A miniszterelnöki interjúról mi is tudósítunk, cikkünket folyamatosan frissítjük!

Az interjút itt követheti élőben:

Nekünk biztos nem érdekünk a háború

Orbán Viktor szólt arról is, hogy 80 százalékkal több illegális határátlépés törétnt mint tavaly, és ennek jelentős része a Balkánon történik. A háború nekünk nem érdekünk – mondta a kormányfő. Kína teljesen ki volt szolgáltatva az arab országoknak olaj tekintetében, míg most a konfliktus haszonélvezője lett az orosz olaj miatt. Akik nagyon sok pénzt keresnek a háborún, azok az energiacégek és a Soroshoz hasonló emberek, akik érdekeltek a háború fenntartásában – mondta a kormányfő.

A kormány azon dolgozik, hogy a háború negatív hatásai minél kevésbé érintsék Magyarországot.

Aláírják a határvadász egységekről szóló rendeletet

Orbán Viktor elmondta, a hadseregnek van egy veszélyhelyzeti állapota, és a hadsereget most mozgósítani kell. A következő napokban a hadsereg számára pluszforrások kerülnek a határ védelme érdekében. A déli határt már nem lehet a hadsereggel megoldani, és a rendőrök sem bírják már sokáig – tette hozzá. Ha az EU nem támogatná a migrációt, akkor már nem lenne migrációs probléma sem – mondta. Ma délután aláírja a határvadász egységek felállításáról szóló rendeletet. Az ő fizetésük feljebb tolja a katonák és rendőrök fizetését.

Az összefogás felé kell menni

Orbán Viktor szólt arról is, hogy a mostani háborús helyzetben nem fér bele a 450 ezer katás, csupán 50-100 ezer. Többféle adózási forma van, és ezeket lehet választani. Szeptember 25-ig tudnak nyilatkozni az érintettek arról, melyik adónemet választják. Megjegyezte, hogy a baloldal erősen kritizálta a katát a bevezetésekor. A baloldal korábban bebizonyította, hogy nem lehet rájuk bízni az országot, most vannak olyan döntések, amikkel sokan nem értenek egyet, és erre a baloldal fel fog ülni. Most az összefogás felé kell mennünk – tette hozzá.

Mindenki segítsen abban, hogy a háborús helyzetben meg tudjuk védeni az országot.

A nyugdíjrendszer miatt nem fért bele a KATA

Jó és szükséges döntés volt a KATA átalakítása – mondta Orbán Viktor. 2012-ben ő is részt vett annak a kidolgozásában, egyszerű és kezelhető adóformát akartak létrehozni a lakossági szolgáltatóknak. Az elején nem is volt baj, mert a kkv-k 90 százaléka mindig csak magánszemélyeknek számlázott. A cégek rájöttek arra, hogy nekik jobb, ha az embereik KATA-ba mennek. Így 450 ezerre szaladt ennek a száma, és ebből 300 ezer egy cégnek számláz. Még ez is belefért volna, ha nincsen háború – mondta.

Ez így nem fér bele, főleg a nyugdíjrendszer miatt.

Magyarország az elejétől fogva ellenezte a szankciós politikát

A háborús árak mellett nem fér bele, hogy mindenki rezsicsökkentett árat fizessen – mondta Orbán Viktor. Manfred Weber gázelvételi ötlete rosszabb mint a kommunisták – tette hozzá. Magyarország az elejétől fogva ellenezte a szankciós politikát. Ha így megy tovább, akkor ki fogják nyuvasztani az európai gazdaságot – tette hozzá. Tűzszünetet, majd békét kell kötni Oroszországgal – mondta a kormányfő. Brüsszelben újra kell értékelni a helyzetet.

Orbán: Meg akarjuk védeni a rezsicsökkentést

Orbán Viktor elmondta, Magyarország nehezebb helyzetben van mint a gazdag Nyugat, mert nálunk a teljes rezsihányad kifizetése jóval nagyobb része a teljes fizetésnek, mint nyugaton. Éppen ezért kellett korábban bevezetni a rezsicsökkentést. Ráadásul az utóbbit a baloldal nem támogatta, és mindig piaci árat követelt. Nálunk a teljes rezsihányad kifizetse szegénységbe taszítaná az embereket – tette hozzá.

Meg akarjuk védeni a rezsicsökkentést.

Itt vannak a legfontosabb intézkedések

Nálunk lesz energia, de nagyon drágán – mondta a kormányfő. Orbán Viktor közölte, elrendelte egy operatív törzs felállítását, amelynek az energia-veszélyhelyzet végrehajtása a felelőssége. Növelni kell a kitermelést, míg a külügyminiszternek 700 millió köbméter gázt kell beszereznie. Elrendelték a lignittermelés fokozását, és a Mátrai Erőműben újraindul két blokk.

A rezsicsökkentés megtartása érdekében hozzá kellett nyúlni az átlag feletti fogyasztáshoz, és afelett piaci árat kell fizetni.

Ha nem így tennénk, akkor a teljes rezsicsökkentést meg kéne szüntetni – mondta Orbán.

Orbán Viktor: az európai gazdaság tüdőn lőtte magát

Még most munkaerőhiány van Magyarországon, de mindenki becsülje meg az állását, mert a következő hónapokban recesszióra kell számtani Európában, és ez az állások elvesztéshez vezethet – mondta Orbán. Az áram ára az ötszörösére, míg a gáz ára a hatszorosára emelkedett. Brüsszelben be kéne látni, hogy a szankciós politika az ellenkezőjét okozta, mert az európaiaknak fáj jobban, és nem haladunk a háború lezárása felé – tette hozzá.

Mostmár látszik, hogy az európai gazdaság tüdőn lőtte magát.

Két nagy harc lesz

Orbán Viktor kormányfő a beszélgetés elején közölte, Európában háborús árak vannak. Senki sem gondolta volna február 24-én, hogy lezárul egy korszak és belépünk a háborúk korába – tette hozzá. Tudnunk kell, hogy ez a háború nemcsak a frontokon, hanem az európai gazdaságban is zajlik, és ennek része az energiaárak emelkedése. Mindez megkérdőjelezi a modern és biztonságos életünket, az európai élet feltételeit senki sem kérdőjelezte meg.

Két nagy csata lesz: a munkahelyekért és az elviselhető energiaárakért.

Borítókép: Orbán Viktor / Facebook