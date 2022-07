Magyarország földgáztárolói a teljes évi fogyasztáshoz képest 29 százalékos töltöttségi szinten állnak, míg az uniós átlag 18 százalék. Gyakran hivatkoznak magasabb töltöttségi aránnyal rendelkező országokra, de ez csalóka lehet, mert Csehországban például 80 százalékos a töltöttségi szint, de ott 45 százalékkal kisebb a kapacitás

– mondta Dömötör Csaba.

Megjegyezte: az, hogy vannak magyar tulajdonban lévő gáztárolók, egyáltalán nem magától értetődő. A szocialista kormányok idején ugyanis a hazai tárolók külföldi kézbe kerültek, 2006-ban az E.ON vásárolta meg őket.

Az Orbán-kormány volt az, amelyik a visszavásárlásukról döntött 2012-ben és egy évvel később ez sikerült is – idézte fel, jelezve, a szocialisták ezt pénzégetésnek nevezték, a DK pedig még feljelentést is tett.

Dömötör Csaba elmondta, hogy az E.ON-tól visszavásárolt gáztározók kapacitása akkora, mint a teljes éves magyar lakossági gázfogyasztás. Magyarországon 5 nagy gáztározó van, és ha ezeket együttesen nézzük, Európában Magyarország rendelkezik az egyik legnagyobb tárolókapacitással.

A kormány sokféle más módon is dolgozik az ellátás biztonságáért, hosszú távú szerződések garantálják a folyamatos töltést, megépült a török áramlat magyar csatlakozása és számos más interkonnektor is épült, amelyeknek az a célja, hogy más úton is érkezhessen gáz Magyarországra

– folytatta az államtitkár.

Hozzátette, jelentősen bővült az ország napelem-kapacitása is, ami a környezetvédelmi szempontok mellett azt is segíti, hogy mérsékeljük függőségünket.

Olyan megoldásokra van szükség, amelyek erősítik a saját lábon állást, figyelembe veszik Magyarország adottságait, és nem veszélyeztetik az ellátás biztonságát. Reméljük, hogy az Európai Unióban is ez a megközelítés lesz az irányadó

– jelentette ki.

Borítókép: Dömötör Csaba, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára napirend előtt szólal fel az Országgyűlés rendkívüli plenáris ülésén 2022. július 19-én. Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd