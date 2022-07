Az elhúzódó ukrajnai háború, az elhibázott brüsszeli szankciók következtében egész Európában az egekbe szöktek az energiaárak. Európában csak Magyarországon védik rezsicsökkentéssel a családokat, és a kormány a jövőben is ezt fogja tenni – írja a Magyar Nemzet.

A rezsicsökkentés fenntartásával az átlagfogyasztás erejéig valamennyi magyar háztartás továbbra is rezsicsökkentett árat fog fizetni – hangzott el azon az egyeztetésen, amit Orbán Viktor miniszterelnök az energia-veszélyhelyzet és a rezsicsökkentés megvédésének ügyében hívott össze kedden. A magyar családok háromnegyede átlagfogyasztó, így őket továbbra is száz százalékban védi a rezsicsökkentés, és az átlagfogyasztásig továbbra is mindenki havi csaknem 159 ezer forintot spórol meg a rezsicsökkentéssel.

A rezsicsökkentés jelenlegi háborús energiaválságban is védi a magyar családokat, azonban ha a baloldal lenne hatalmon, akkor megszüntették volna az intézkedést, a magyar embereknek pedig piaci árat kellene fizetniük a villanyért és a gázért. Az utóbbi években számos alkalommal kiderült, hogy a baloldal nem támogatja az utóbbi tíz év legsikeresebb kormányzati intézkedéseit.

A baloldal bukott miniszterelnök-jelöltje, Márki-Zay Péter márciusi élő videóbejelentkezésében például arról beszélt, hogy az Európai Unióban sehol máshol nincs sem rezsicsökkentés, sem hatósági benzinár és mégis boldogabbak, fejlődőbbek, gazdagabbak országok. Emellett korábban Márki-Zay azt is ecsetelte, hogy igenis érezni kell az energiaár-növekedést.

