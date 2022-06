Rámutatott, hogy a külhoni magyar óvodák sarokkövei az erős intézményrendszernek, amelyben a bölcsődétől az egyetemig közös erőfeszítéssel biztosítják, hogy a magyar gyermekek és diákok szülőföldjükön magyarul tanulhassanak.

"Aki a szülőföldjén tanul, az ott könnyebben talál boldogulásra, és meg is marad szűkebb hazájában, így gazdagítva a helyi közösséget" - fogalmazott az államtitkár, aki beszédében emlékeztetett arra, hogy a magyarságuk megőrzése miatt lettek reformátusokká az ottani közösség tagjai több mint száz éve.

A most átadásra kerülő Bárka Református Óvoda is a hit és a nemzet megmaradásának a biztosítéka a jövő nemzedékek számára

- fogalmazott Potápi Árpád János.

Jelezte: a hitnek és a nemzetnek a sorsa, az istentiszteletnek és az anyanyelvnek a kérdése szorosan összetartozik a protestantizmus történelmében. Ennek jegyében történt, hogy

Balog Zoltán püspök is egyeztetett a napokban a református egyház nemzetstratégiájáról Orbán Viktor miniszterelnökkel. Magyarország kormánya részéről is gyümölcsöző ez az együttműködés, hiszen Kárpát-medence-szerte mintegy 3000 templomot és egyházi intézményt építettek vagy újítottak fel

- mutatott rá.

Hozzátette: az áttéréskor az anyaországi reformátusok kiálltak a maradékiak közössége mellett. A történelem most megismétli önmagát. Magyarország kormánya az óvodaépítés terve mellett ugyanígy állt ki ebben a közösségben. Ez a támogatás nem egyedülálló - mondta, hozzátéve, hogy a Kárpát-medencei óvodafejlesztési program keretében ezer bölcsőde és óvoda épült fel vagy újult meg a külhonban. A Vajdaságban három új óvoda épül, ebből kettő már elkészült, és a harmadik is kész lesz hamarosan, emellett 44 vajdasági óvodai intézmény újul meg - fűzte hozzá.

Az államtitkár szerint különösen fontos a Vajdaságban az, hogy egy átgondolt és működőképes stratégia valósul meg a Magyar Nemzeti Tanács koordinálásával.

Orbán Viktor miniszterelnök az mondta, hogy anyanyelvünk olyan ősi időkhöz köt bennünket, ahol más európai népek nem járatosak. Ha mi elfelejtjük az anyanyelvünket, akkor valami pótolhatatlan vész el a világból

- idézte a magyar kormányfőt Potápi Árpád János, hangsúlyozva, hogy a magyarság egyik küldetése, hogy anyanyelvét éltesse.

Ha egy közösségben van egy erős vezető, aki élvezi a Vajdasági Magyar Szövetségnek (VMSZ) és a magyar kormánynak a támogatását, az csodákra lesz képes, ilyen csoda történt most Maradékon is - mondta az államtitkár az üzenve: "legyen a maradéki református óvoda is ennek a küldetésnek szentelve a Szerémség egészére nézve".

A nemzetpolitikai államtitkár megköszönte a vajdasági magyaroknak a támogatásukat és azt, hogy idén április 3-án az ő szavazataiknak is köszönhetően történelmi megerősítést kapott Magyarország kormánya. Halász Dániel lelkipásztornak az állhatatos munkát, hogy a világjárvány okozta nehézségek ellenére is sikerre vitte az építkezést. Továbbá a VMSZ-nek a vajdasági magyarság egészének megmaradását, értékteremtő hozzáállással és kemény munkáját. Külön kiemelte Pásztor Istvánt, a VMSZ elnökét, aki szavai szerint fáradhatatlan teherbírással és szervezőkészséggel megáldva fogja össze a vajdasági magyarság életét.

Borítókép: Potápi Árpád János (MTI/Balogh Zoltán)