A Mediaworks Hírcentruma megtudta, hogy a Jobbik vezető politikusai miről beszéltek szerdán órák hosszat a párt rendkívüli, éjszakába nyúló választmányi ülésén. A XVIII. kerületi Jobbik-irodában megtartott eseményen többen is nehezményezték, hogy Jakab Péter nem mert elmenni, és nem mert a szemükbe nézni.

Mint ismeretes, Jakab Péter és Molnár Enikő kabinetfőnök viszonyáról már hónapok óta cikkezett a sajtó, ráadásul az is felmerült, hogy valójában a Mamuszosként emlegetett Molnár irányította a pártot. A Mediaworks Hírcentruma úgy értesült, hogy ez is szóba került az ülésen. Az egyik felszólaló indulatosan szembesítette a párt elnökségét ezzel, és azt szegezte nekik: mindenki tudhatta, hogy ha megsemmisítik Enikőt, akkor Jakab Péter is megsemmisül, mert csak együtt tudnak létezni. Ráadásul nemcsak Jakab Péter és Molnár Enikő viszonyáról beszéltek teljes nyíltsággal, hanem arról is, hogy Molnár irányította a pártot.

A felelősség kérdése is napirenden volt. Úgy tudjuk, egy másik felszólaló azt kifogásolta a Jobbik alelnökeinél, hogy Jakab Péter korábban önmaga is bevallotta: alkalmatlana feladata ellátására, ezért pedig mindenkinek felelősséget kellene vállalnia.

Volt, aki arra figyelmeztette a megjelenteket, hogy baj lehet abból, ha Jakab Péter frakcióvezetői pozíciója is veszélybe kerül, és úgy vélte, hogy most szakadt ketté a párt.

Információink szerint Ander Balázs a párt egyik alelnöke Jakab Péter stílusáról alkotott markáns véleményt, és arról beszélt, hogy prolisággal egy párt 10 százalékot sem érhet el.

Potocskáné Körősi Anita pedig – aki jelenleg ügyvivőként viszi tovább a párt ügyeit – a kritikákra reagálva leszögezte, hazugság az, hogy nem dolgozik az elnökség, és ő nem hajlandó lemondani, az elnökséget pedig legitimnek nevezte.

A Mediaworks Hírcentrumának információi szerint Brenner Koloman arra hívta fel a jelen lévők figyelmét, hogy hatalmas politikai lehetőséget szalasztottak el, hiszen olyan politikai helyzet áll fenn, amikor a DK és a Momentum a fővárosi koncon marakodik, az ellenzék pedig egymásnak feszült. A Jobbik országgyűlési képviselője azon sajnálkozott, hogy ezt a helyzetet nem tudják kihasználni, helyette egymásnak estek a Jobbikon belül. Brenner ezután azonban sokkal optimistább hangot ütött meg a többieknél. Felidézte, hogy a párt eddigi nehéz helyzeteit is megoldották, többek között, amikor Vona Gábor otthagyta őket, és akkor is, amikor Sneider Tamás vezetésével hat százalékra csökkent a támogatottságuk. A politikus fel is sorolta, hogy szerinte mi áll jelenleg a Jobbik rendelkezésére: szerinte megvan a politikai terük, az anyagi, szervezeti hátterük és az adatbázisuk is.

Ezek alapján az információk alapján az eddigiekhez képest is sokkal erőteljesebb kép rajzolódik ki arról, mekkora bajban is van jelenleg a Jobbik.Az biztos, hogy tisztújításnak kell történnie, de jelenleg még nem lehet tudni, hogy ez teljes tisztújítás lesz-e. Az egyik felszólaló állítólag feltette azt a költői kérdést, hogy "mi a fenének is vannak itt egyáltalán."