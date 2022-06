A miniszterelnöki interjúról mi is tudósítunk, cikkünket folyamatosan frissítjük!

„Ezt értse meg Brüsszel”

Orábn Viktor közölte, hogy most nincsen normális állapot, háborús helyzet van.

– Próbálom meggyőzni Brüsszelt arról, hogy rendkívüli helyzet van, és az általános szabályoktól kötelező eltérni.

Ha nem lenne benzinársapka, akkor 700-900 forint körül lenne a benzin litere.

Az unió lássa be, hogy rendkívüli helyzet van, és értsék meg, hogy a háborús zónához közeli országokban rendkívüli lépések kellenek – mondta a kormányfő.

Orbán Viktor: a háborús uszítókat vissza kell szorítani

Orbán Viktor közölte, hogy a családokat és a kkv-k egy részét tudják ent tartani a rezsicsökkentésben a mostani helyzetben. A gazdasági ügyekkel foglalkozó miniszterek szerint a különféle ártopok 5-6 százalékponttal csökkentik az inflációt. Csak Magyarországon nem lehet megfékezni az inflációt, mivel ezt letörni csak a béke tudja. Csak a magyar komány beszél békéről, és nem kellene finanszírozni a háborút – mondta. Orbán szeirnt, ha bevezetik a gázembargó, akkor az egész európai gazdaság tönkre fog menni.

A háborús uszítókat vissza kell szorítani, Soros György az egyik legfőbb alakja ennek.

Mintegy 100 ezer kisvállalkozó benne marad a rezsicsökkentésben

Orbán közölte, hogy mintegy 100 ezer kisvállalkozó benne marad a rezsicsökkentésben.

A családvédelem szinonimája a rezsivédelem

A kormányfő szerint háborús infláció van, és ez így marad jövőre is. Az infláción túli gazdasági válság is összefüggésben van a háborúval, és ezért kellett létrehozni egy honvédelmi és rezsivédelmi alapot – tette hozzá. A rezsi lényegesen nagyobb terhet jelent a magyar családoknak, mint a nyugatiaknak, ezért is volt fontos küzdelem az olaj ügyében – tette hozzá. A családvédelem szinonimája a rezsivédelem.

Az inflációt nem lehet elkerülni

Orbán Viktor kormányfő a beszélgetés elején azt mondta, az elmúlt öt hétben kormányt kellett alakítania, ezért nem adott interjút a közrádiónak. El kell gondolnia az embernek a következő évet, ezért volt egy háromnapos kormányzati ülés – tette hozzá. Arra jutottak, hogy 2023-ban is a bizonytalanságok és a szorongások lesznek a dominánsak.

A háború legfontosabb következménye, hogy nem húzhatjuk ki magunkat a következményei alól, így az infláció alól sem.

