A keleti határ védelméről tájékozódott Novák Katalin köztársasági elnök, akit katonai tiszteletadás mellett fogadtak a debreceni Kossuth Laktanyában – közölte az M1 aktuális csatorna szerdán.

A tájékoztatás szerint Novák Katalin, a Magyar Honvédség főparancsnoka Ruszin-Szendi Romulusz, a Magyar Honvédség parancsnoka és Kun-Szabó István főhadsegéd társaságában jelentést hallgatott meg a Magyar Honvédség Észak-keleti Ideiglenes Alkalmi Kötelék vezetési pontján.

A köztársasági elnök ezt követően Fehérgyarmatra indult. Körútján elkísérte a Kratochvil Károly Honvéd Középiskola egyik kadétja, aki kiváló tanulmányi eredményéért vehet részt az elnöki látogatáson – közölték az M1-en.

A hadsereg főparancsnokaként felelős vagyok a magyar emberek biztonságáért is. Különösen most, amikor háború van a közvetlen szomszédságunkban. Ezért ma az ország legérzékenyebb – az Ukrajnával határos észak-keleti – határszakaszát és az ott állomásozó katonákat látogattam meg. Meggyőződhettem katonáink felkészültségéről, illetve a magyar haderőfejlesztés mára kézzel fogható eredményeiről. Itthon és külföldön is mindent megteszünk a béke érdekében. Közben viszont fel vagyunk készülve minden olyan helyzetre, amely a magyar emberek biztonságát veszélyeztetheti. Köszönöm a magyar katonák munkáját és családjaik helytállását

– írta közösségi oldalán Novák Katalin.

Magyarország vezetői azon dolgoznak, hogy az ország maradjon ki az Ukrajnában folyó háborúból - jelentette ki Novák Katalin köztársasági elnök, a Magyar Honvédség főparancsnoka szerdán Fehérgyarmaton, a Kölcsey Ferenc Általános Iskola és Óvodában tett látogatásán.

Az orosz-ukrán háború miatt az iskola tornatermét a Magyar Honvédség rendelkezésére bocsátották. Március elseje óta ott két zászlóalj váltja egymást és a tornaterem hálóteremként szolgál, az iskola konyhája pedig a katonák étkeztetését is megoldja. A katonák a határátkelőhelyek biztonságát szavatolják, ezen túl pedig járőröznek is az ukrán-magyar, valamint a román-magyar és szlovák-magyar határ közelében.

Novák Katalin megtekintette a katonák szálláshelyét és találkozott a szolgálatban lévő zászlóalj tagjaival is.

A köztársasági elnök a látogatáson hangsúlyozta: mindent megtesznek annak érdekében, hogy a háború a határainkon kívül maradjon és megőrizhessük a békét.

Az államfő ugyanakkor rámutatott arra: fontos azt is tudnunk, hogy vannak olyan felkészült honvédek, akikre akkor is számíthatunk, ha valódi harcra kerülne sor. Mi ezt el fogjuk kerülni - tette hozzá.

Novák Katalin elmondta: a szolgálat nehézségeit szeretnék a lehetőségekhez mérten leginkább csökkenteni. Támogató lesz abban, hogy legyen meg az a háttér, ami lehetővé teszi majd azt, hogy gyakrabban tudjanak hazamenni, találkozhassanak a családjukkal.

A köztársasági elnök a magyar emberek nevében köszönetet mondott azért, hogy garantálják a magyar emberek biztonságát.

Novák Katalin elmondta, nagy élmény a gyerekeknek és a pedagógusoknak is, hogy láthatják azt, a katonák milyen fegyelmezettek, tisztelettudóak. Tőlük is tudják tanulni azokat a dolgokat a gyerekek, amelyek az életükben majd később fontosak lesznek.

Borítókép: Novák Katalin a keleti határ védelméről tájékozódott. Fotó: Facebook/Novák Katalin